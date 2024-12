(Zdroj: Instagram E.M.)

Nedávno sa v Bratislave uskutočnila veľkolepá šou fenomenálneho návrhára Marcela Holubca, ktorú si nenechali ujsť mnohé známe tváre. So svojou láskou k móde nesmeli chýbať ani moderátorka Soňa Müllerová s dcérou Emou. Tá však prišla doslova na skok. „Budem tu tri dni, potom sa zase vraciam do Prahy na pár dní a už idem do Paríža a prídem až na Vianoce, pred Vianocami naspäť domov, takže takto pendlujem stále.“

Prečítajte si tiež Soňa Müllerová po dlhom čase ukázala partnera: Aha, tie NEŽNÉ DOTYKY!

Pre Emu sa stal Paríž druhým domovom, no Slovensko navštevuje pravidelne a rada. Najkrajšie sviatky v roku nemôže vynechať. „Áno, Vianoce budem tráviť s rodinou a na Silvestra chodíme s priateľom na hory, naše slovenské hory, on ich miluje.“ Na lyžovačku však zabudnite, Ema s priateľom vymenili lyže za mačky! „Hikujeme! Máme tie mačky na nohách, hikujeme celé dni a je to vlastne tá najlepšia psychohygiena. Celý ten rok si počas tých pár dní na horách prejdem v hlave a je to skvelé,“ pochvaľuje si s úsmevom Ema, ktorá okrem iného prekvapila aj slovami, že napriek sedemročnému vzťahu s priateľom spoločne Štedrý večer ešte netrávili.

V čom však svoju lásku vyniesla do nebies, je znalosť slovenčiny. „Priateľ vie výborne po slovensky. Priateľ sa už učí dva roky, dohovorí sa, vie skloňovať, opravuje ma, keď sa pomýlim…“ hovorí s úsmevom a dopĺňa aj dôvod, prečo sa rozhodol učiť po slovensky. „Jeho motivácia bola tá, že s mamčou sa porozprávajú aj po francúzsky, ale s tatinom sa nemal ako a veľmi chcel.“ Je teda zrejme, že je preňho dôležitá nielen ema, ale aj jej rodina a všetko nasvedčuje tomu, že to dvojica myslí vážne. Reč sa teda zvrtla aj na svadbu a deti, a tu nás Ema svojou odpoveďou poriadne prekvapila!

Zahraničný partner Emy Müller sa učí po slovensky: Obeta kvôli otcovi Richardovi?! (Zdroj: NL/TH)