Opatovskému sa kríza stredného veku vyhýba: Po 50-ke láka fanúšičky prefíkaným spôsobom!

Leto je v plnom prúde a s ním ja čas sladkého nič nerobenia a dovoleniek. Inak to nie je ani v prípade speváka Roba Opatovského, ktorý má so svojimi dievčatami, manželkou Katkou a dcérou Hankou, vskutku zaujímavé plány. Na vylihovanie na pláži však zabudnite, rodinku čaká adrenalínovejší zážitok. „Nebude to úplne pri mori. Bude to Disneyworld,“ prezrádza spevák, ktorý tento zážitok sľúbil pred rokmi svojej dcére Hanke a tá rozhodne nezabúda!

A zdá sa, že to nie je jediný záväzok, ktorý voči svojej princeznej má.V každom prípade speváka čaká poriadne akčné leto, no ani po 50-tke mu energia na zážitky tohto druhu nechýba. Pojem ako kríza stredného veku v slovníku rozhodne nemá.odľahčil tému s humorom. Navyše prezradil, že na svojom imidži stále maká – chodí dvakrát týždenne do fitka s trénerom a hudba je preňho stále ten najlepší doping. Spevák sa však odhodlal aj na iný krok a priazeň fanúšičiek neutícha, baby sa len tak hrnú! Ako to robí a čo na to jeho manželka Katka?!

