Premiéra muzikálu Život na 2 ťahy: Lelkesovci ožili v koži, chic Ema a aha, koho vystískal Fašiang!

Muzikál MÜLLER – Život na 2 ťahy, Sisa Lelkes Sklovská s manželom Jurajom
BRATISLAVA – Divadlo Nová scéna praskalo vo švíkoch! Muzikál inšpirovaný životom a tvorbou legendárneho speváka, textára a skladateľa Richarda Müllera ohúril publikum. V hľadisku nechýbali mnohí herci, moderátori aj osobnosti spoločenského života.
V piatok večer sa v Divadle Nová scéna konala premiéra muzikálu MÜLLER – Život na 2 ťahy, ktorý však presahuje rámec klasického muzikálu. Prináša silnú výpoveď o umení, slobode, krehkosti aj odvahe žiť naplno. O tom, že niektoré životy sa nehrajú opatrne – ale na dva ťahy. V librete a réžii Romana Poláka ide o silnú osobnú výpoveď o umelcovi, ktorý sa stal hlasom generácií.
Premiérový večer sa niesol vo výbornej atmosfére a nenechalo si ho ujsť množstvo známych osobností slovenského kultúrneho i spoločenského života. Hostiteľkou večera bola riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová, ktorú prišiel podporiť nielen syn Marek Fašiang...
Muzikál MÜLLER – Život na 2 ťahy, Ingrid Fašiangová so synom Marekom
...ale aj riaditeľka SND Zuzana Ťapáková a ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Muzikál MÜLLER – Život na 2 ťahy, na premiéru prišla aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová
V centre pozornosti bol, samozrejme, Richard Müller s manželkou Vandou a dcérou Emou, ktorá sa po zhliadnutí predstavenia neubránila slzám.
Muzikál MÜLLER – Život na 2 ťahy, Richard Müller
Neprehliadnuteľná bola Sisa Sklovská s manželom Jurajom Lelkešom, Marianna Ďurianová, Karin Haydu, Alena Heribanová s partnerom či Karin Majtánová s dcérou. V hľadisku nechýbali ani herec Štefan Martinovič, Katka Brychtová, Ľubo Belák, Broňa Kováčiková s partnerom Gáborom Grendelom, Jozef Golonka s manželkou, exminister Ján Kubiš s manželkou, či Katarína Traubnerová. Fotky z premiéry nájdete vo FOTOGALÉRII
Richarda Müllera netreba predstavovať. Je žijúcou legendou slovenskej populárnej hudby, spevákom s nezameniteľným hlasom a textárom, ktorý vo svojich piesňach vyspieval svoje pocity, myšlienky a názory. Jeho skladby si spievajú celé generácie. Na scéne pôsobí od 80. rokov 20. storočia – najskôr ako člen kapely Banket, neskôr ako mimoriadne úspešný sólový interpret.
Jeho život i tvorba boli vzácnou inšpiráciou pre tvorcov muzikálu. Nejde však o klasickú biografiu. Inscenácia prináša intímnu, emotívnu a miestami bolestne úprimnú výpoveď o rodinných putách a traumách, o cene slávy, pádoch a pochybnostiach, ale aj o sile a hľadaní rovnováhy medzi svetlom reflektorov a osobným tieňom.
Muzikál MÜLLER – Život na 2 ťahy je zároveň poctou dvom generáciám výnimočných umelcov. Divadlo Nová scéna ním vzdáva hold nielen Richardovi Müllerovi, ale aj jeho otcovi, významnému hercovi Vladislavovi Müllerovi, ktorého nedožité 90. narodeniny sme si pripomenuli 19. marca 2026 a ktorý patril medzi herecké piliere Novej scény.
Pod libreto sa podpísal renomovaný režisér s osobitým rukopisom Roman Polák, ktorého inscenácie zaznamenali úspech doma aj v zahraničí. Takmer rok spolu s dramaturgičkou Andreou Bučko zbierali materiál, rozprávali sa s Richardom Müllerom, jeho rodinou a priateľmi. Dôležité boli aj spomienky na jeho rodičov – hercov Divadla Nová scéna, Vladislava Müllera a Elišku Müllerovú. Inscenácia zároveň symbolicky otvára oslavy 80. výročia založenia Divadla Nová scéna.