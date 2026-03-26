Adela valcuje Česko, toto za celú svoju kariéru neurobila: A môže za to Michael Kocáb!

PRAHA - Adela Vinczeová je moderátorka, akú treba hľadať v kope sena! Dokáže nielen originálne, spontánne a vtipne viesť diskusie, ale má aj schopnosť vcítiť sa do hosťa a prispôsobiť sa mu. Keď uvidíte, čo urobila v českej relácii U Adely, stuhne vám reč...
Nová zábavná talkšou u Adely má za sebou mimoriadne úspešný štart. Premiérovú časť vysielanú na FTV Prima si pozreli stovky tisíc divákov, druhá epizóda si udržala pozíciu lídra v komerčnej cieľovej skupine pri počte 287 tisíc divákov. Sledovanosť novej talkšou Adely Vinczeovej tak potvrdzuje silný divácky záujem o známu moderátorku aj u našich susedov.
V druhej časti novej talkshow energia v štúdiu stúpla ešte viac. Na pohovke aj mimo nej sa tentoraz stretli herec Marek Adamczyk, moderátorka Terezie Tománková, herec Tom Sean Pšenička a hudobník Michael Kocáb. Keď prišla reč na štúdium a študentský život, Michael Kocáb najskôr zaskočil Adelu tým, že ako najstarší z hostí dostal miesto bez operadla. „Čo vás viedlo k tomu, že ako najstarší sedím na mieste bez operadla?“ spýtal sa Adely s neskrývaným pobavením. Riešenie? Typicky kocábovské – jednoducho si sadol na zem, oprel sa o sedačku a začal rozprávať. Téma chýbajúceho operadla rezonovala celým dielom, až Adela pobavene dodala: „Môže niekto, prosím, odniesť ten gauč? Veľmi to ruší!“ Ak si myslíte, že niekto vybehol zo zákulisia a splnil to, čo povedala, mýlite sa. Adela urobila čosi celkom iné...
Talkshow, ktorú vysiela česká FTV Prima každý piatok o 22.00 prináša zaujímavých hostí a spontánne rozhovory. Tretia epizóda už tento piatok opäť ponúkne atraktívnu kombináciu hostí z rôznych oblastí šoubiznisu. Diváci sa môžu tešiť na skúseného herca Pavla Zedníčka, populárnu speváčku Terezu Kerndlovú, známu komičku Tady Tali aj úspešného filmového režiséra Petra Jákla. Práve pestrosť osobností, ich vzájomná chémia a nečakané momenty robia rozhovory sviežimi, zábavnými a často aj prekvapivými. Reláciu môžu sledovať aj slovenskí diváci na Prima SK.