Trápenie moderátora šou Ruža pre nevestu: 43 dní jedol len... sem sa už nikdy nevrátim!

BRATISLAVA - Exotický raj sa zmenil na poriadny očistec! Moderátor Krištof Králik má za sebou nakrúcanie štvrtej série šou Ruža pre nevestu, a hoci to na obrazovkách vyzerá ako splnený sen, v zákulisí prežíval drsné chvíle.
Stabilnou súčasťou šou je moderátor Krištof Králik, ktorý s nadhľadom a humorom sprevádza romantické aj napäté momenty. „Štvrtá ruža je za nami a myslím, že doteraz najlepší ročník. Nejak to všetko do seba dobre zapadlo a celé to malo takú dobrú chémiu, aj medzi dievčatami, aj medzi mnou a Adrianom,“ prezradil otvorene pre Topky.sk moderátor.
Hoci ženích aj nevesty boli podľa neho "tip top", jedna vec moderátorovi poriadne pila krv – strava! Krištof priznal, že kým dievčatá bojovali o ružu, on bojoval o prežitie. „Ako každý rok, ja mám problémy so stravou, takže som jedol ryžu a vajíčka od začiatku do konca a vie to byť celkom otravné,“ posťažoval sa moderátor, ktorý si toto jednotvárne menu užíval neuveriteľných 43 dní. „Oni sú veľmi podobní ako Indovia, tie ich hygienické návyky nie sú úplne najlepšie a mne to nejako nesedí,“ dodal Krištof, ktorého vzťah k exotickej Srí Lanke je viac ako jasný! „Ak by som nemusel ísť na Srí Lanku, už by som tam nikdy nešiel!“
Hoci bol Krištof v obklopení desiatok krásnych žien, jeho srdce zostalo verné tej jedinej. Pri otázke, či mu niektorá z ambicióznych neviest padla do oka, odpovedal s poriadnou dávkou diplomacie. „Nie na osobné použitie,“ vysvetlil so smiechom moderátor, ktorý mal priamo na mieste tú najlepšiu spoločnosť. Po dvoch týždňoch nakrúcania totiž za ním na Srí Lanku priletela jeho dlhoročná priateľka Veronika a zostala tam s ním až do konca. Jej prítomnosť bola pre Krištofa kľúčová. „Ona si myslela, že si užije more a slnko, lenže nám začalo asi po troch týždňoch pršať, tak to nebolo úplne najlepšie, ale mne veľmi pomohla,“ priznal otvorene Králik.
Prítomnosť jeho polovičky v centre diania však okamžite vyvolala špekulácie, či si ho krásna Veronika neprišla do exotiky skôr "postrážiť". Krištof nám však prezradil, ako to medzi nimi v skutočnosti funguje a či tam vôbec bol priestor na žiarlivosť!
