Sobota2. máj 2026, meniny má Žigmund, zajtra Galina

Ekonomický armagedon aj pre Slovensko: Automobilky v panike, Trumpove clá môžu znamenať stratu miliárd

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jan Woitas/dpa, TASR/Carl Court/Pool via AP)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg
ČTK

BRATISLAVA – Slovenská ekonomika, ktorá je závislá od výroby automobilov, čelí nepredstaviteľnej hrozbe. Americký prezident Donald Trump oznámil radikálne zvýšenie ciel na autá dovážané z Európskej únie, čo môže mať podľa analytikov katastrofálne následky nielen pre Nemecko, ale aj pre Slovensko. Ak sa tento scenár naplní, naše automobilky a dodávateľský reťazec pocítia tvrdý náraz.

Trump v piatok šokoval rozhodnutím zvýšiť clá na 25 percent z pôvodných 15 percent, pričom ako dôvod uviedol údajné nedodržanie obchodných dohôd zo strany Bruselu.

Nemecká ekonomika, náš najväčší obchodný partner, by podľa Kielského inštitútu pre svetové hospodárstvo (IfW) mohla prísť o 15 miliárd eur na produkcii. "Už tak pomalý rast nemeckej ekonomiky by utrpel výrazný zásah," uviedol ekonóm IfW Julian Hinz. Inštitút očakáva, že nemecká ekonomika tento rok porastie o 0,8 percenta.

Zďaleka však nejde len o Nemecko. Ďalšie európske krajiny s významným automobilovým sektorom – vrátane Talianska, Švédska a predovšetkým Slovenska – budú podľa odborníkov taktiež čeliť značným stratám.

„EÚ by zatiaľ mala jednoducho vyčkávať,“ povedal pre agentúru Reuters hlavný ekonomický poradca nemeckej vlády Jens Südekum. „Je dobre známe, že Trump rýchlo pozastavuje alebo stahuje svoje veľkolepé hrozby clami,“ dodal.

Podľa ekonóma musí prezident vysvetliť, prečo sa domnieva, že EÚ nedodržiava platnú obchodnú dohodu. Südekum v tejto súvislosti dodal, že nie je jasné, či pre najnovšiu hrozbu clami existuje právny základ. „Všetko to pôsobí pomerne impulzívne,“ uviedol poradca.

Viac o téme: NemeckoDonald TrumpCláKielský inštitút
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Zoznam TV

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu