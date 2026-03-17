Zomrela legenda známej šou: Moderátorka utrpela MASÍVNY infarkt!

LOS ANGELES - Smutná správa zasiahla svet šoubiznisu. Vo veku 74 rokov zomrela známa moderátorka a herečka Kiki Shepard, ktorú si diváci pamätajú najmä z legendárnej hudobnej šou Showtime at the Apollo. Odišla náhle!
Podľa informácií portálu TMZ utrpela v pondelok v Los Angeles masívny infarkt. Jej dlhoročná zástupkyňa LaShirl Smith uviedla, že jej smrť bola úplne nečakaná a o to bolestivejšia. Kiki Shepard sa stala ikonou televíznej obrazovky najmä v rokoch 1987 až 2002, keď spolumoderovala populárnu reláciu Showtime at the Apollo. Po boku známeho komika Steva Harveyho pomáhala predstavovať nové talenty v slávnom divadle v newyorskom Harleme a rýchlo si získala srdcia miliónov divákov.
Jej kariéra však zďaleka nekončila len pri jednej šou. Objavila sa v množstve úspešných seriálov ako Baywatch, NYPD Blue, Grey’s Anatomy či Everybody Hates Chris. Nechýbala ani na filmovom plátne – zahrala si napríklad vo filme Blackjack Christmas. Neskôr sa presadila aj na divadelných doskách Broadwaya, kde účinkovala v známych muzikáloch ako Porgy and Bess či Bubbling Brown Sugar. Jej umelecká cesta sa pritom začala už v 70. rokoch, keď pôsobila ako profesionálna tanečnica a vystupovala po celom svete.