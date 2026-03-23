Kormúthovej problémy pred Let's Dance: Najprv veľký šok a potom... Ach jaj!

BRATISLAVA - Tretie kolo tanečnej šou prilákalo do hľadiska množstvo známych tvárí, medzi nimi aj Kristínu Kormúthovú. Tá si večer síce užila naplno, no ešte pred príchodom ju potrápili nečakané komplikácie.
Máme za sebou už tretie kolo obľúbenej tanečnej šou, ktoré sa nieslo v znamení skvelej atmosféry, napätia aj silných emócií. Prominentov a ich tanečných partnerov opäť podporovala zaplnená sála divákov, ktorí neváhali odmeniť každý výkon búrlivým potleskom. Medzi hosťami nechýbala ani Kristína Kormúthová, ktorá si prišla vychutnať jedinečný zážitok priamo na mieste a nasávať energiu večera naživo.
Jej príchod však neprebehol úplne bez komplikácií. Prvý menší šok zažila vo chvíli, keď si pozrela fotogalérie z predchádzajúcich kôl a uvedomila si, že mnohé ženy prichádzajú na prenosy v elegantných róbach. „Trošku som to podcenila a keďže žijem momentálne v krabiciach, neviem, kde čo mám, tak budem variť z vody,” priznala ustarostene a naznačila, že výber outfitu nebude vôbec jednoduchý.
Keď sa jej napokon podarilo zvoliť vhodné oblečenie a zdalo sa, že všetko smeruje k bezproblémovému večeru, prišla ďalšia nečakaná komplikácia – vizážistka jej na poslednú chvíľu zrušila termín. Kristína sa však nenechala vyviesť z miery a situáciu vzala do vlastných rúk. Rozhodla sa nalíčiť sama a celú situáciu odľahčila optimizmom.
„To bude večer, ako sa hovorí, ako to zle začalo, tak sa to výborne skončí,” zasmiala sa s nádejou, že práve tento scenár sa naplní. Napokon sa všetko vyvinulo tým najlepším smerom. Kristína dorazila na podujatie v peknom outfite, s vydareným mejkapom a dobrou náladou, ktorú si udržala počas celého večera. Tanečné výkony si naplno užila a ako sama prezradila, najviac drží palce Petre Polnišovej.
