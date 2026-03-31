Nezvyčajné stretnutie: Ženu v Hamburgu pohrýzol vlk! Polícia ho odchytila

HAMBURG - Nezvyčajné stretnutie s vlkom sa skončilo v pondelok večer zranením pre ženu v severonemeckom Hamburgu. Zviera, ktoré jej pohrýzlo, polícia krátko nato odchytila, informovala agentúra DPA. Šelmu v meste na rieke Labi uzrelo v posledných dňoch niekoľko ľudí, nie je pritom jasné, či ide o jediného vlka, alebo ich je viac, dodala agentúra.
Ženu vlk pohrýzol vo štvrti Altona západne od centra Hamburgu. Policajti ho potom chytili priamo v centrálnej časti takmer dvojmiliónového mesta. O zraneniach ženy nie sú známe podrobnosti, uviedla DPA. Čo bude so šelmou ďalej, o tom rozhodne miestny úrad pre životné prostredie.
Vlci sa k ľuďom približujú zriedka
Vlci sa k ľuďom približujú zriedka a v mestskom prostredí bývajú vídaní veľmi málo, častejšie sa vyskytujú na vidieku, kde hľadajú potravu na okrajoch dedín a na farmách. Niektoré európske krajiny a regióny vrátane nemeckého Bavorska v posledných rokoch uľahčujú odstrel tejto chránenej šelmy kvôli obavám z rastúceho počtu útokov na chovy zvierat. Ochrancovia prírody však tvrdia, že populácia vlkov je cez rast stále veľmi riedka a ich odstrel by nemal byť povoľovaný.