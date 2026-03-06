MIMORIADNY ONLINE USA požiadali Ukrajinu o pomoc: Po útoku sú zranení ľudia

KYJEV - Spojené štáty požiadali Ukrajinu o pomoc pri odrážaní iránskych dronových útokov na Blízkom východe. Oznámil to vo štvrtok na sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý nariadil poskytnutie odbornej podpory, píše správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
6:38 Ukrajinská armáda v noci na pondelok pri dronovom útoku na mesto Novorossijsk v Krasnodarskom kraji v juhozápadnom Rusku zaútočila na ruskú fregatu Admirál Esen. Loď je po útoku poškodená a údajne nie je schopná odpaľovať strely s plochou dráhou letu Kalibr. Útok spôsobil na palube požiar, ktorý trval približne 18 hodín.
6:10 Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha obvinil maďarské úrady, že v Budapešti zadržali ako „rukojemníkov“ sedem zamestnancov ukrajinskej štátnej banky Oščadbank, ktorí prevážali hotovosť z Rakúska späť na Ukrajinu. Kyjev podľa neho prostredníctvom oficiálnej nóty vyzval Budapešť na ich okamžité prepustenie. Plánuje sa obrániť aj na Európsku úniu. Maďarská strana sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. Informovala o tom agentúra AFP.
6:00 Najmenej deväť zranených si vyžiadal ukrajinský dronový útok na prístavné mesto Sevastopol na Krymskom polostrove anektovanom Ruskom, informovala agentúra Reuters. Gubernátora Sevastopola Michail Razvožajev na sieti Telegram v noci na piatok uviedol, že zostrelený ukrajinský dron, ktorý bol naplnený výbušninami a kovovými guľami, dopadol vedľa päťposchodovej obytnej budovy a spôsobil na nej vážne škody.
Špecifická požiadavka
Podľa Zelenského ide o „špecifickú požiadavku“ v oblasti ochrany pred iránskymi dronmi Šahíd v regióne. „Dal som pokyny poskytnúť potrebné prostriedky a zabezpečiť prítomnosť ukrajinských odborníkov, ktorí môžu garantovať požadovanú bezpečnosť. Ukrajina pomáha partnerom, ktorí pomáhajú zabezpečiť našu bezpečnosť a chránia životy nášho ľudu,“ napísal prezident.
Zelenskyj v utorok po telefonáte s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom na X oznámil, že ponúkol pomoc SAE v obrane pred vzdušnými útokmi Iránu. Ukrajina počas štyri roky trvajúcej vojny vyvinula lacnné a účinné prostriedky na zachytávanie dronov. AFP vysvetľuje, že ide o vzdušné zariadenia navrhnuté tak, aby zasiahli útočné drony vo vzduchu. Kyjev tvrdí, že tieto prostriedky patria medzi svetovú špičku. Rusko vo vojne na Ukrajine používa aj zmienené iránske drony.
Ukrajinský prezident informoval o tejto požiadavke Spojených štátov po tom, čo portál Politico zverejnil rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, v ktorom označil Zelenského za prekážku uzavretia dohody s Ruskom. Naopak ruský prezident Vladimir Putin je podľa Trumpa pripravený rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Irán po tom, čo USA a Izrael v sobotu spustili koordinované útoky v islamskej republike, začal s odvetnými údermi v Izraeli a krajinách v Perzskom zálive, kde sa nachádzajú americké základne. Ukrajina vzhľadom na eskalujúci iránsky konflikt hovorila s USA o možnosti dočasne odložiť trojstranné rokovania o ukončení rusko-ukrajinskej vojny a zmeniť aj ich miesto konania. Ďalšie kolo rozhovorov bolo pôvodne naplánované na 5. - 9. marca a podľa predbežných informácií malo byť v Abú Zabí, no SAE sú v súčasnosti cieľom iránskych úderov.