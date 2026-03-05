Diaľnicu D1 pri Bernolákove čakajú nočné obmedzenia: Vodiči musia počítať so zdržaním

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenie v sobotu (7. 3.) v noci na diaľnici D1 pri križovatke Bernolákovo. Na úseku prebehnú počas nočných hodín úpravy diaľničného portálu. V smere do Bratislavy bude v sobotu od 21.00 h doprava presmerovaná do jedného pruhu. V smere von z Bratislavy si práce vyžiadajú uzavretie jedného, ľavého jazdného pruhu. V nedeľu (8. 3.) ráno už bude doprava bez obmedzení. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Diaľničiari apelujú na motoristov, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť, rešpektovali dopravné značenia a maximálnu povolenú rýchlosť.