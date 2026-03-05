AKTUÁLNE Rezort zahraničia musel zrušiť dnešný repatriačný let z Blízkeho východu! Nastali KOMPLIKÁCIE

Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Rezort zahraničia musel zrušiť dnešný repatriačný let z Blízkeho východu! Nastali KOMPLIKÁCIE

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí SR muselo zrušiť dnešný repatriačný let z Maskatu po tom, čo ománske úrady dočasne zastavili prijímanie nových lietadiel. Dôvodom sú preťažené kapacity letiska a dlhé rady na hraniciach so Spojenými arabskými emirátmi, kde čakajú stovky ľudí.

"Na dnes plánovaný v poradí piaty repatriačný let Slovenskej republiky, ktorý mal prepraviť ďalších občanov SR z Maskatu v Ománe, sa nemôže uskutočniť. Dôvodom je obmedzená kapacita odbavovania lietadiel na letisku v Maskate, na základe čoho ománska strana dnes ráno až do odvolania zrušila prijímanie nových lietadiel a výrazne obmedzila počet povolených letov," priblížil komunikačný odbor MZV SR. Obmedzenie spôsobili meškajúce lety a lietadlá čakajúce na cestujúcich, ktorí uviazli na hraniciach medzi Ománom a Spojenými arabskými emirátmi, kde sú niekoľkohodinové rady.

Ministerstvo zahraničných vecí uvádza, že aktívne komunikuje s príslušnými orgánmi a robí všetko pre to, aby čo najskôr získalo povolenie od ománskej strany na pristátie a odbavenie repatriačného lietadla. "Občania SR, ktorí mali byť repatriovaní týmto letom, už boli o vzniknutej situácii informovaní a v prípade získania povolenia od ománskej strany ich budeme okamžite informovať," dodáva s tým, že vzhľadom na túto novú situáciu odporúča občanom SR v prípade, ak majú možnosť využiť komerčný let spoločnosti, ktorej lietadlo sa už v Ománe nachádza, aby využili túto alternatívu.

Realizáciu letov ovplyňuje bezpečnostná situácia a kapacita

"Slovenská republika naďalej intenzívne pracuje na organizácii ďalších deviatich repatriačných letov, ktoré sú v štádiu prípravy z hľadiska obsadenia a zabezpečovania potrebných diplomatických povolení," deklaruje rezort a pripomína, že realizáciu letov výrazne ovplyvňuje aktuálna bezpečnostná situácia a kapacita tranzitných krajín. Dodáva, že v súčasnosti sa evakuácie uskutočňujú najmä cez Omán a Jordánsko s následným preletom do Európy cez Egypt. Ide o koridory, ktoré využíva viacero štátov, čo spôsobuje zvýšené administratívne aj logistické zaťaženie.

"Pri plánovaní letov sa MZVEZ SR sústreďuje na krajiny, ktoré sa nachádzajú v konfliktnej zóne a prioritou v evakuačnom procese naďalej zostávajú najzraniteľnejšie skupiny – matky s deťmi, maloleté osoby a ľudia so zdravotnými ťažkosťami," vysvetľuje komunikačný odbor.

Rezorty zatiaľ zrealizovali štyri repatriačné lety

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR doposiaľ zrealizovalo spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR už štyri repatriačné lety – tri z jordánskeho Ammánu a Akaby a jeden z ománskeho Maskatu, ktorými evakuovala do bezpečia na Slovensko 164 občanov SR a 59 občanov ďalších národností vrátane 12 zamestnancov delegácie Európskej únie v Jeruzaleme. MZV SR pripomína, že vďaka pomoci občanom iných členských štátov Európskej únie môžu byť konkrétne lety zaradené do mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý umožňuje Slovensku refundáciu časti nákladov do výšky 75 %.

"Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR funguje nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni a naďalej eviduje zvýšený počet registrácií Slovákov v regióne. Najviac registrovaných občanov sa nachádza v Spojených arabských emirátoch, ďalej v Ománe, Katare a Jordánsku," uvádza rezort.

Ministerstvo opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach.

