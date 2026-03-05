Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre čaká rekonštrukcia za 3,8 milióna eur! Šimkovičová predstavila projekt

MODRA - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová predstavila projekt komplexnej rekonštrukcie Múzea Ľudovíta Štúra v Modre v sume 3,8 milióna eur, financovaných zo štátneho rozpočtu.
V priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre sa vo štvrtok 5. marca 2026 uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti začatia komplexnej rekonštrukcie tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky. Projekt obnovy predstavila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová spolu s generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea Vieroslavou Bernátovou.
Ministerka zdôraznila historický aj osobný význam miesta: „Ide o autentické miesto našej pamäti, pevne späté s jeho životom a odkazom...,“ uviedla ministerka Martina Šimkovičová. Ako rodená Modranka zároveň poukázala na osobný rozmer obnovy tohto priestoru.
Múzeum vzniklo v roku 1965 ako špecializované literárne múzeum zamerané na dokumentáciu a prezentáciu života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie. Od 1. januára 2006 je múzeum súčasťou Slovenského národného múzea, čo potvrdzuje jeho celonárodný význam a dôležitosť pre kultúrne dedičstvo Slovenska.
Cieľom projektu je obnova pamiatky spojená s moderným funkčným rozšírením tak, aby múzeum bolo dôstojné, bezpečné, bezbariérové, celoročne využiteľné a programovo silnejšie.
Generálna riaditeľka SNM Bernátová zároveň predstavila koncepciu novej expozície po ukončení rekonštrukcie. „Nová expozícia, ktorá sa otvorí pre návštevníkov, bude vytvárať moderný klimatizovaný priestor, ktorý poskytne návštevníkovi priestor vybrať si, či prišiel bádať, či sa prišiel oboznámiť s históriou, alebo prišiel jednoducho stráviť čas.“
Objekt bol odovzdaný zhotoviteľovi a stavebné práce sa začali koncom januára. Predpokladaná dĺžka realizácie je 12 mesiacov, pričom ukončenie rekonštrukcie je plánované na január 2027.