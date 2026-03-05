Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Analytici varujú pred NÁRASTOM cien! Napätie okolo Iránu ovplyvní ceny palív aj leteniek

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Napätie okolo Iránu sa v najbližších dňoch prejaví na cenách pohonných látok, leteniek, ale aj bežných tovarov. Dôvodom sú aktuálne ceny ropy, ktoré za niekoľko dní vyskočili o približne pätinu na štvrtkových 84,21 USD (72,29 eura) za barel (159 litrov). Ak sa ropa Brent udrží na tejto úrovni, slovenské ceny palív môžu byť vyššie približne o 10 až 18 centov na liter, upozornili analytici Across Private Investments Dominik Hapl a Jakub Timčák.

„Pre Slovensko, ktoré ropu dováža, je to jednoduchá rovnica - ak sa konflikt rýchlo neskončí a vyššie ceny sa udržia, zdražejú pohonné látky a cez dopravu sa postupne zvýšia aj náklady v ekonomike,“ priblížili analytici. Pokiaľ budú pokračovať obmedzenia prepravy ropy cez Hormuzský prieliv, ceny ropy by mohli vzrásť ešte výraznejšie, a to až k hranici 100 USD za barel. V takom prípade by mohli ceny benzínu a nafty vzrásť o 18 až 30 centov za liter.

Veľkú časť ceny pohonných látok tvoria dane, teda spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (DPH). Spotrebná daň je približne 0,514 eura na liter benzínu a 0,368 eura na liter nafty, a na celú sumu sa následne uplatňuje DPH. To znamená, že keď sa zvýši cena ropy, výsledné zdraženie na pumpe sa „zväčší“ aj cez DPH.

Drahšia ropa môže zvýšiť infláciu

Vyššie ceny ropy neznamenajú len drahšie palivo. Cena nafty ovplyvňuje náklady dopravy a logistiky. Ak je dlhšie drahá, firmy majú vyššie náklady na rozvoz, stavebné práce, poľnohospodársku techniku či verejnú dopravu, vrátane leteniek, ktoré v dôsledku vyšších cien leteckého benzínu zrejme taktiež zdražejú.

Časť nákladov za dopravu sa zároveň postupne objaví aj v cenách tovarov a služieb. V praxi to znamená rast inflácie. Tá je aktuálne na Slovensku na úrovni 4 % a o vyše dvojnásobok prevyšuje mieru inflácie v eurozóne, ktorá dosahuje 1,9 %. Ak sa teda konflikt rýchlo neupokojí, drahšia doprava vyvolá mierny tlak aj na ceny v obchodoch.

Viac o téme: VojnaTovarRopaPalivoKonflikt IránIzraelCena
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šéfka diplomacie Európskej únie
Európska únia bije na poplach! Irán sa podľa Kallasovej snaží rozšíriť vojnu do čo najviac krajín, aby vyvolal chaos
Zahraničné
Ropovod Družba podľa SIS
Ropovod Družba podľa SIS poškodený nebol! Potvrdzujú to satelitné snímky
Domáce
Silná explózia ropného tankera
Silná explózia ropného tankera pri Kuvajte: Hlásia únik ropy do mora
Zahraničné
FOTO Izraelské tankové manévre v
MIMORIADNE Noc plná výbuchov v Bejrúte a Jeruzaleme: Senát podržal Trumpa, vojna pokračuje! Kanada zvažuje zásah
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

TOTO je tá sľúbená
TOTO je tá sľúbená konsolidácia? Presne NAOPAK! Príjmy štátu klesajú, zatiaľ čo výdavky rastú
Domáce
Diaľnicu D1 pri Bernolákove
Diaľnicu D1 pri Bernolákove čakajú nočné obmedzenia: Vodiči musia počítať so zdržaním
Domáce
FOTO Múzeum Ľudovíta Štúra v
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre čaká rekonštrukcia za 3,8 milióna eur! Šimkovičová predstavila projekt
Domáce
V Petržalke otvorili moderný bazén na ZŠ Budatínska: Rekonštrukcia za takmer 2 milióny eur
V Petržalke otvorili moderný bazén na ZŠ Budatínska: Rekonštrukcia za takmer 2 milióny eur
Bratislava

Zahraničné

Špión v rukách Rusov:
Špión v rukách Rusov: Za drony nad mestom Soči dostal Rumun 15 rokov! Mapoval obranu pre Ukrajinu
Zahraničné
Ilustračné foto
Veľké rozhodnutie Európskej únie! Emisie majú do roku 2040 klesnúť až o 90 percent
Zahraničné
O pomoc pri repatriačných
Európska únia pomáha s návratom ľudí z Blízkeho východu: O repatriačné lety požiadalo už desať krajín vrátane Slovenska
Zahraničné
Šéfka diplomacie Európskej únie
Európska únia bije na poplach! Irán sa podľa Kallasovej snaží rozšíriť vojnu do čo najviac krajín, aby vyvolal chaos
Zahraničné

Prominenti

Adrián Chabada
Poriadne sa to zamotáva: Do Ruže mieri herečka aj koketná blondína!
Domáci prominenti
Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC:
Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC: Po škandále okolo Epsteina ju NIKTO nechce prichýliť!
Zahraniční prominenti
Let's Dance párty: Hviezda
Let's Dance párty: Hviezda Sľubu HORE BEZ, DIVOŠKA Sklovská a... TÁTO prišla v gaťkách!
Domáci prominenti
Heather Graham
Hviezda (56) filmu vo Štvorici po opici v bikinách: Telo dvadsiatničky a... Nová láska?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Letecká spoločnosť má flotilu
Letecká spoločnosť má flotilu ako žiadna iná: Prečo lieta aj s 50-ročnými strojmi?
dromedar.sk
Veterinár otvorene: TÝMTO by
Veterinár otvorene: TÝMTO by som svojho psa NIKDY nekŕmil, hoci to robia tisíce Slovákov!
Zaujímavosti
Prišiel sa len opýtať,
Prišiel sa len opýtať, čo má doma: Zberateľ priniesol do múzea starý obraz a spustil najväčší umelecký objav desaťročí!
Zaujímavosti
Revolúcia v onkológii: Nový
Revolúcia v onkológii: Nový liek na rakovinu prostaty ničí nádory bez straty erekcie a ťažkých vedľajších účinkov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Ekonomika

Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!

Šport

Sezóna krachu znamená veľkú dražbu: Zemetrasenie v Toronte, slávna bašta pripravená streliť hocikoho
Sezóna krachu znamená veľkú dražbu: Zemetrasenie v Toronte, slávna bašta pripravená streliť hocikoho
NHL
Zväz nemá dobré správy: Slovensko v dôležitom kvalifikačnom zápase bez dvoch opôr
Zväz nemá dobré správy: Slovensko v dôležitom kvalifikačnom zápase bez dvoch opôr
Ženský futbal
Formula E na steroidoch či nebezpečný Aston Martin: Nová éra F1 priniesla pálčivé témy skôr, než sa začala
Formula E na steroidoch či nebezpečný Aston Martin: Nová éra F1 priniesla pálčivé témy skôr, než sa začala
Formula 1
Výpredaj pokračuje: Pospíšil a Honzek prišli o spoluhráča, Calgary vymenilo najdrahšieho obrancu
Výpredaj pokračuje: Pospíšil a Honzek prišli o spoluhráča, Calgary vymenilo najdrahšieho obrancu
NHL

Auto-moto

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Kariéra a motivácia

Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Domáce
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Domáce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Výber receptov
Šťavnaté kuracie na prírodno v horčicovej omáčke
Šťavnaté kuracie na prírodno v horčicovej omáčke
Kuracie prsia

Technológie

Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
História
Mosty neunesú tanky, technika sa rozpadá a mínové systémy chýbajú. Francúzsko odhalilo žalostný stav vlastnej armády
Mosty neunesú tanky, technika sa rozpadá a mínové systémy chýbajú. Francúzsko odhalilo žalostný stav vlastnej armády
Výzbroj a zbrane
Chrome mal problém s AI funkciou Gemini. Útočník mohol získať prístup ku kamere, mikrofónu aj súborom
Chrome mal problém s AI funkciou Gemini. Útočník mohol získať prístup ku kamere, mikrofónu aj súborom
Bezpečnosť
Google odhalil nebezpečný nástroj na hackovanie iPhonov: Stačilo otvoriť web a útočníci získali prístup k zariadeniu
Google odhalil nebezpečný nástroj na hackovanie iPhonov: Stačilo otvoriť web a útočníci získali prístup k zariadeniu
Apple

Bývanie

V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí

Pre kutilov

Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ak máte kamarátku v tomto znamení, našli ste poklad: Je taká vo vašom živote?
Partnerské vzťahy
Ak máte kamarátku v tomto znamení, našli ste poklad: Je taká vo vašom živote?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
TOTO je tá sľúbená
Domáce
TOTO je tá sľúbená konsolidácia? Presne NAOPAK! Príjmy štátu klesajú, zatiaľ čo výdavky rastú
AKTUÁLNE Rezort zahraničia musel
Domáce
AKTUÁLNE Rezort zahraničia musel zrušiť dnešný repatriačný let z Blízkeho východu! Nastali KOMPLIKÁCIE
Polícia musela URGENTNE zasiahnuť:
Domáce
Polícia musela URGENTNE zasiahnuť: Muž dostal päsťou a takmer preletel sklenenou výplňou, vraj to bolo zo SRANDY!
Razia na strednom Slovensku:
Domáce
Razia na strednom Slovensku: Akcia SIMULÁTOR udrela na kšefty s luxusnými autami, v hre sú obrovské podvody!

Ďalšie zo Zoznamu