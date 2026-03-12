Prečo by ste mali mať doma núdzovú hotovosť? ECB analyzuje, aká suma vás ochráni v čase krízy a vojny

BRATISLAVA – V ére, kedy mobilom platíme aj za žuvačky, sa hotovosť na prvý pohľad zdá ako prežitok. Dáta Európskej centrálnej banky (ECB) však hovoria jasnou rečou: v časoch krízy je hotovosť nenahraditeľná. Podľa najnovšej analýzy ECB, ktorá skúmala správanie ľudí počas pandémie, vojny na Ukrajine či blackoutu, sa hotovosť v kritických momentoch mení z platidla na životne dôležitý nástroj prežitia.
ECB a krízoví experti radia, aby bola každá domácnosť pripravená na scenár, v ktorom digitálne systémy vypadnú. ECB priamo neurčuje fixnú sumu pre každého, pretože náklady na život sú individuálne. Odvoláva sa však na odporúčania európskych orgánov civilnej ochrany (napr. v Nemecku či Rakúsku).
Odporúčaná suma na osobu sa pohybuje v rozmedzí pár desiatok eur. Táto rezerva by mala stačiť na zabezpečenie základných potrieb – jedla, vody, liekov či nevyhnutnej dopravy – na obdobie približne troch dní. Pre štvorčlennú rodinu to znamená mať doma „krízový balík“ v hotovosti v hodnote cca 300 až 400 eur.
Prečo práve hotovosť a nie karta?
Dôvodom, prečo uprednostniť hotovosť pred platobnou kartou, je jej absolútna nezávislosť od infraštruktúry. Keď vypadne elektrina alebo internet, digitálne platobné terminály, bankomaty a online bankovníctvo prestávajú existovať. Fyzické bankovky sú v takom prípade jediným platidlom, ktoré nepotrebuje funkčnú sieť ani elektrickú energiu.
Okrem toho v momentoch, keď ľudia strácajú dôveru v inštitúcie alebo technologickú stabilitu, hotovosť predstavuje jediné aktívum, ktoré máte plne pod svojou kontrolou, čo pomáha znižovať stres a predchádzať panike v radoch pred nefunkčnými bankami.
Ak sa rozhodnete túto radu centrálnej banky nasledovať, je dôležité dodržiavať niekoľko praktických zásad. Kľúčová je najmä nominálna hodnota bankoviek. Vyhnite sa vysokej hotovosti v 100-eurových alebo vyšších bankovkách, pretože v situácii, keď obchodník nemá prúd alebo systém na overovanie pravosti, vám z veľkej bankovky nebude vedieť vydať.
V peňaženke aj na bezpečnom mieste
Najlepšou voľbou je mať pripravenú kombináciu bankoviek v hodnote 10, 20 a 50 eur. Tieto peniaze by ste mali mať rozdelené tak, aby časť bola priamo v peňaženke pre prípad, že vás kríza zastihne mimo domova, a časť na bezpečnom, ale okamžite prístupnom mieste doma. Raz za čas tiež skontrolujte, či sú bankovky v dobrom stave a či sú stále platné.
Krízy sú nepredvídateľné. Práve preto mnohé európske autority odporúčajú verejnosti, aby si vytvorila primeranú finančnú rezervu v hotovosti. Podľa ECB približne 39 % obyvateľov eurozóny už dnes uvádza, že si doma drží hotovostnú rezervu pre nečakané situácie. V čase narastajúcich kybernetických hrozieb a neistej medzinárodnej situácie už nejde o prejav nedôvery v banky, ale o racionálny prístup ku krízovému manažmentu domácnosti.