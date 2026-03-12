Vojna o kľúčovú tepnu sveta: Američania zverejnili VIDEO zo špeciálnej operácie, TAKTO ničia iránske lode!

TEHERÁN - Napätie v Hormuzskom prielive dosiahlo bod varu. Americké Centrálne velenie (CENTCOM) zverejnilo videozáznamy z utorkovej operácie, počas ktorej americké sily zlikvidovali viacero iránskych plavidiel určených na kladenie námorných mín v jednej z najdôležitejších lodných trás sveta.
Podľa oficiálneho vyhlásenia CENTCOM sa cieľom amerického útoku stalo celkovo 16 plavidiel, ktoré mali v oblasti operovať s cieľom zamínovať strategický koridor. Zverejnené zábery na sociálnej sieti X sú jasným dôkazom sily a presnosti amerického zásahu – zachytávajú momenty, kedy plavidlá rôznych veľkostí po zásahu projektilmi doslova vybuchujú.
Údolie smrti a Trumpovo ultimátum
Situácia v prielive, cez ktorý za bežných okolností prechádza pätina svetových dodávok ropy, je podľa odborníkov kritická a oblasť označujú za „údolie smrti“. Iránske plány na zamínovanie trasy však narazili na nekompromisnú reakciu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Teheránu adresoval varovanie.
„Ak Irán umiestnil nejaké míny v Hormuzskom prielive, a nemáme žiadne správy o tom, že tak urobil, chceme, aby ich OKAMŽITE odstránil! Ak tam z akéhokoľvek dôvodu umiestnil míny a nebudú ihneď odstránené, budú vojenské dôsledky pre Irán na úrovni, akú doteraz nezažili. Ak naopak odstránia to, čo tam mohlo byť umiestnené, bude to obrovský krok správnym smerom,“ vyhlásil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Likvidácia iránskych mínonosiek nie je izolovaným incidentom, ale súčasťou rozsiahlejšej vojenskej kampane. Generál Dan Caine, predseda Zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl, počas brífingu v Pentagóne potvrdil, že operácia s krycím názvom Epic Fury (Epická zúrivosť) má za cieľ systematické oslabenie iránskych námorných kapacít.
Zatiaľ čo Teherán sa k najnovším stratám oficiálne nevyjadril, spravodajské zdroje naznačujú, že Irán by v prielive mohol mať pripravené stovky ďalších mín. Práve obavy z dlhodobého zablokovania tejto kľúčovej trasy už stihli vyvolať prudký rast cien ropy na svetových trhoch.