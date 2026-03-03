Slávnu herečku zradil outfit: Ups! Trapas bol na svete

LONDÝN - Americkú herečku Kirsten Dunst počas afterparty v Londýne potrápila nečakaná menšia nehoda. Elegantný večerný outfit jej počas večera nevydržal nápor pohybu a trapas bol na svete!
Americká herečka Kirsten Dunst zažila menší trapas počas účasti na prestížnej afterparty Universal a Focus Features po udeľovaní cien BAFTA. Podujatie sa konalo v londýnskom klube a prilákalo množstvo známych osobností filmového sveta.
Dunst, dorazila v sofistikovanom večernom modeli. Herečka stavila na kombináciu čiernej sukne a ružovkastého vrchu s výraznými, mierne nafúknutými rukávmi, ktoré dodávali outfitu romantický nádych. Jemná látka sukne však počas večera nevydržala nápor pohybu. V istom momente si herečka všimla, že sa materiál roztrhol.
Napriek nepríjemnej situácii zachovala pokoj a profesionálny prístup. Roztrhnuté miesto sa snažila pred fotografmi nenápadne zakryť rukami a s úsmevom pokračovala ďalej. Aj napriek tomuto si užila večer v dobrej nálade. Nuž, aj na najprestížnejších podujatiach sa môže prihodiť niečo nečakané!
