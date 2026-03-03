Ďalšia rana pre Brada Pitta: KRUTÉ, čo urobil jeho syn!

LOS ANGELES - Kedysi tvorili najoslavovanejší pár Hollywoodu, dnes ich meno rezonuje najmä v súvislosti s rodinnými rozkolmi. Po zdĺhavom a bolestivom rozvode sa ďalšie z detí Angeliny Jolie a Brada Pitta rozhodlo definitívne odstrihnúť od otcovho priezviska.
Herecké hviezdy Angelina Jolie a Brad Pitt sa dali dokopy v roku 2005 počas nakrúcania akčnej komédie Pán a pani Smithovci. V tom období bol Pitt ešte manželom Jennifer Aniston. Po ôsmich rokoch spoločného života si povedali áno na súkromnom obrade za účasti svojich šiestich detí. V roku 2016 ale podala Jolie žiadosť o rozvod.
Podľa medializovaných informácií mali byť príčinou Pittove problémy s alkoholom, sprevádzané hádkami a údajne aj fyzickými incidentmi. Rozvodové konanie sa naťahovalo až do roku 2024, a to pre otázky starostlivosti o deti aj pre spor o francúzske vinice, kde rodina kedysi žila. Postupne sa deti priklonili viac na stranu matky a od otca si držali odstup. Už pred ôsmimi mesiacmi, Shiloh (19), ich prvé biologické dieťa, po dovŕšení plnoletosti požiadala o úradné zrušenie priezviska Pitt.
„Učinila nezávislé rozhodnutie ako následok bolestivých udalostí,“ uviedol vtedy jej právnik. Shiloh však nie je jediná. Najnovšie sa k rovnakému kroku odhodlal aj najstarší syn Maddox (24), píše TMZ. Jeho meno Maddox Jolie sa bez dodatku Pitt objavilo v titulkoch Angelininho filmu Couture, na ktorom sa podieľal ako asistent réžie. Ani jeden z bývalých partnerov sa k tejto zmene zatiaľ verejne nevyjadril.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%