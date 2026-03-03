MIMORIADNE Vojna s Iránom: Útok na ambasádu USA v Rijáde! Teherán hlási zásah americkej základne

Utorok3. marec 2026, meniny má Bohumil, Bohumila, zajtra Kazimír

Dym stúpa z izraelských náletov v Dahiyehu, južnom predmestí Bejrútu v Libanone
Dym stúpa z izraelských náletov v Dahiyehu, južnom predmestí Bejrútu v Libanone (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)
TASR, ČTK

NIKÓZIA - Drony iránskej výroby, ktoré cielili na britskú vojenskú základňu na Cypre, boli vypustené z neďalekého Libanonu, a to pravdepodobne Iránom podporovaným militantným hnutím Hizballáh. Uviedol to v pondelok agentúre AFP zdroj z prostredia vlády v Nikózii.

Aktualizované 7:43 Izraelskej tajnej službe Mosad mali pri lokalizovaní vybraných cieľov pomôcť iránske dopravné kamery. Podľa denníka Financial Times, ktorý sa odvoláva na zdroje oboznámené so situáciou, sa izraelským spravodajcom podarilo preniknúť do systému mestského monitoringu v Teheráne a sledovať pohyb ochranky ajatolláha Alího Chameneího aj ďalších vysokopostavených predstaviteľov režimu.

Izrael tak podľa týchto informácií využil nástroj, ktorý iránske úrady bežne používajú proti vlastným oponentom. Dopravné kamery totiž tamojší režim dlhodobo nasadzuje na monitorovanie a identifikáciu kritikov.

Aktualizované 7:41 Nasadenie námorných mín v Hormuzskej úžine by malo zásadné následky, upozornil analytik a bývalý zástupca asistenta ministra obrany USA Michael Mulroy v rozhovore pre Al Džazíru.

Podľa jeho slov sa Spojené štáty sústreďujú na likvidáciu iránskeho námorníctva práve pre riziká, ktoré predstavuje pre lodnú dopravu v tejto strategickej oblasti, najmä v súvislosti s hrozbou mín.

Aktualizované 7:38 Iránska metropola Teherán sa opäť ocitla pod intenzívnym bombardovaním. Podľa iránskych médií zasiahlo približne tucet rakiet aj okraj východného satelitného mesta Pardís.

Obyvatelia v nových obytných štvrtiach uviedli pre agentúru DPA, že tlakové vlny roztriasli okná výškových budov. Zábery šíriace sa na sociálnych sieťach zachytávajú sivé stĺpy dymu stúpajúce nad pahorkami na úpätí pohoria Alborz.

Aktualizované 7:36 Vysokopostavený americký predstaviteľ v noci pre CNN priblížil aktuálnu fázu operácií proti Iránu. Podľa jeho slov Washington počíta v najbližších 24 hodinách s „výrazným nárastom“ útokov.

Nadchádzajúca vlna má byť podľa zdroja zameraná predovšetkým na zničenie kapacít na výrobu rakiet, bezpilotných lietadiel a na oslabenie iránskych námorných síl.

Aktualizované 7:20 Spojené štáty po útoku na veľvyslanectvo v Rijáde pozastavili všetky konzulárne služby v Saudskej Arábii. Americká ambasáda oznámila, že ruší bežné aj urgentné termíny na viacerých zastupiteľských úradoch v krajine.

Podľa vyhlásenia zverejneného na sieti X sa opatrenie týka pobočiek v Rijáde, Džidde aj Dhahráne. Na týchto miestach zároveň platí režim „shelter in place“, teda pokyn zostať na mieste a minimalizovať pohyb.

„Vyhnite sa veľvyslanectvu až do odvolania v súvislosti s útokom na budovu,“ uvádza sa v oznámení. Ambasáda zároveň odporučila americkým občanom, aby si pripravili vlastný bezpečnostný plán a dbali na osobnú ochranu.

Aktualizované 7:16 Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že americké zásoby munície sú „vyššie a lepšie než kedykoľvek predtým“. Reagoval tak deň po tom, čo denník Wall Street Journal informoval, že Spojené štáty sa snažia urýchlene zničiť iránske raketové a dronové kapacity skôr, než by im došli zachytávacie strely.

„Ako mi dnes bolo povedané, máme prakticky neobmedzené zásoby týchto zbraní. Vojny sa dajú viesť ‚navždy‘ a veľmi úspešne len s využitím týchto zásob,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social a otvorene naznačil možnosť dlhodobého konfliktu s Iránom – hoci počas kampane sľuboval, že sa do takýchto vojen púšťať nebude.

Zároveň pripustil, že situácia nie je ideálna. „Na najvyššej úrovni máme dobré zásoby, no nie sme tam, kde by sme chceli byť,“ uviedol. Dodal tiež, že značné množstvo špičkovej výzbroje je uložené v zahraničí.

„Spojené štáty sú zásobené a pripravené ZVÍŤAZIŤ VO VEĽKOM!“ uzavrel Trump.

Aktualizované 7:11 Izraelské obranné sily zverejnili video, ktoré má zachytávať útok dronom na príslušníkov iránskej protivzdušnej obrany priamo na území Iránu.

Armáda uviedla, že zasiahnutí vojaci sa v tom čase pokúšali zamerať lietadlá izraelského letectva.

Aktualizované 7:11 Z územia Libanonu bolo pred krátkym časom odpálených päť rakiet smerom na sever Izraela, čo podľa armády spustilo varovné sirény v oblasti Galilejského výbežku.

Izraelské obranné sily uviedli, že časť striel zneškodnila protivzdušná obrana. Ostatné dopadli do neobývaných lokalít v súlade s postupmi, ktoré armáda označuje ako štandardný protokol.

Zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranenia.

Aktualizované 7:05 Americké ministerstvo zahraničných vecí po útoku na ambasádu v Rijáde rozhodlo o preventívnych opatreniach. Z Bahrajnu a Jordánska nariadilo odsun zamestnancov, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, spolu s ich rodinnými príslušníkmi.

Aktualizované 7:03 Izraelské ozbrojené sily spustili ďalšiu sériu útokov. Tentoraz majú podľa ich vyhlásenia prebiehať súbežne v Teheráne aj v Bejrúte, teda v hlavných mestách Iránu a Libanonu.

IDF informovali o operácii s tým, že konkrétne dôsledky zásahov zatiaľ nie sú známe.

Aktualizované 7:00 Americká armáda oznámila, že v rámci pokračujúcich operácií zasiahla kľúčové ciele iránskej armády. Podľa vyhlásenia regionálneho veliteľstva CENTCOM boli zničené veliteľské a riadiace stanovištia Revolučných gárd, systémy protivzdušnej obrany, odpaľovacie zariadenia rakiet a dronov aj viaceré vojenské letiská.

Informáciu zverejnilo velenie na sociálnej sieti X. „Budeme aj naďalej rozhodne zasahovať proti bezprostredným hrozbám, ktoré predstavuje iránsky režim,“ uvádza sa v stanovisku. K textu boli pripojené zábery príslušníkov ozbrojených síl počas operácie a fotografia horiacej lode.

Aktualizované 6:57 Libanonské médiá v utorok ráno informovali o najmenej dvoch leteckých útokoch na južnú časť Bejrútu, ktorá je považovaná za pevnosť hnutia Hizballáh. Izraelské obranné sily sa k týmto správam zatiaľ oficiálne nevyjadrili.

Podľa arabských médií mala byť jedným z cieľov rozhlasová stanica Hizballáhu an-Núr. Už niekoľko hodín predtým mali jednotky IDF zasiahnuť aj televíznu stanicu al-Manár.

Aktualizované 6:55  Iránske bezpilotné lietadlá zasiahli dve dátové centrá spoločnosti Amazon na území Spojených arabských emirátov. Firma v utorok potvrdila, že útok mal následky aj pre zákazníkov – v časti regiónu Blízkeho východu evidujú výpadky cloudových služieb.

Podľa oficiálneho stanoviska spoločnosti útoky spôsobili vážne poškodenie budov aj technickej infraštruktúry. „Tieto útoky spôsobili štrukturálne škody, narušili dodávky elektriny pre našu infraštruktúru a v niektorých prípadoch si vyžiadali zásahy hasičov, ktoré následne viedli k ďalším škodám spôsobeným vodou,“ uviedol Amazon.

Aktualizované 6:25 Iránske revolučné gardy dnes ráno uviedli, že urobili rozsiahly dronový a raketový útok na americkú leteckú základňu v Bahrajne, píše agentúra AFP. Podľa iránskych štátnych médií bola základňa zničená. Spojené štáty útok doteraz nekomentovali. Terčom iránskych úderov bola podľa iránskej agentúry Fars, ktorá má blízko k revolučným gardám, základňa v oblasti Šajch Ísa av dôsledku útoku začali explodovať nádrže s palivom. Predtým svedkovia podľa stanice BBC videli stúpať dym zo Spojenými štátmi spravovanej námornej základne v Bahrajne.

Aktualizované 6:12 Ozbrojené sily Spojených štátov počas pokračujúcich operácií zničili veliteľské a riadiace centrá iránskych revolučných gárd, schopnosti iránskej protivzdušnej obrany, odpaľovacie zariadenia rakiet a dronov aj vojenské letiská. Na to dnes skoro ráno uviedlo regionálne veliteľstvo amerických ozbrojených síl CENTCOM.

Aktualizované 6:11 Vojna s Iránom podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá večne, pretože ide o rýchlu a rozhodujúcu operáciu. O tom, kto Irán potom povedie, by podľa neho mali rozhodnúť sami Iránci a Spojené štáty a Izrael im pre to zaisťujú podmienky. Predseda izraelskej vlády to uviedol v rozhovore, ktorý v noci na dnešok odvysielala stanica Fox News.

Aktualizované 6:08 V Prahe pristálo dnes po 02:00 ráno prvé lietadlo s turistami z Blízkeho východu od začiatku amerického útoku na Irán. Stroj spoločnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osôb prepravil cestujúcich z letiska v ománskom Maskate. V ohrozenom regióne je podľa systému dobrovoľných registrácií Drozd, ktorý spravuje české ministerstvo zahraničných vecí, asi 6700 Čechov. Najviac z nich je v Dubaji.

Aktualizované 6:05 Ambasádu Spojených štátov v Rijáde v noci na dnešok zasiahli dva drony, čo spôsobilo menší požiar a hmotné škody malého rozsahu, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany Saudskej Arábie. Televízia Fox News uviedla, že v budove ambasády v čase útoku nikto nebol a že na komplex zaútočil Irán pomocou dronov. Americký prezident Donald Trump stanici NewsNation povedal, že sa verejnosť čoskoro dozvie, aká bude odplata za útok na ambasádu a smrť amerických vojakov v konflikte s Iránom, uviedol spravodajca stanice na X.

Aktualizované 6:02 Horúzsky prieliv, cez ktorý prechádza zhruba pätina celosvetových dodávok ropy a tiež veľké množstvo zemného plynu, podľa oblastného veliteľstva amerických ozbrojených síl CENTCOM napriek tvrdeniu Iránu uzavretý nebol, uviedla americká stanica Fox News. CENTCOM na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie doteraz nereagoval.

Aktualizované 6:00 Spojené štáty vyzvali svojich občanov, aby okamžite opustili viac ako desať krajín na Blízkom východe, vrátane Izraela a Spojených arabských emirátov. S odvolaním sa na americké ministerstvo zahraničia o tom napísala agentúra Reuters. Výzva prichádza v čase pokračujúcich americko-izraelských útokov na Irán, ktoré začali v sobotu a ktoré Irán opätuje. Američania boli vyzvaní, aby z Bahrajnu, Egypta, Iránu, Iraku, Izraela, Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie, Sýrie, SAE a Jemene odcestovali komerčnými dopravnými dopravami.

Pri iránskej televízii sú hlásené explózie, Izrael oznámil novú vlnu úderov

V blízkosti iránskej štátnej televízie IRIB sa ozvali dve explózie, napísala dnes večer agentúra Reuters s odkazom na iránske štátne médiá. Izraelská armáda krátko predtým oznámila, že začína novú vlnu úderov na Teherán a že cieľom je sídlo IRIB. Informuje o tom agentúra Reuters. Pred začiatkom úderov izraelská armáda zároveň vyzvala obyvateľov Teheránu na evakuáciu, a to najmä ľudí žijúcich v blízkosti sídla IRIB.

Spojené štáty a Izrael začali útok na Irán v sobotu s cieľom zničiť iránske rakety, námorníctvo a bezpečnostnú infraštruktúru. Prezident Donald Trump spomínal, že krajina nesmie získať jadrové zbrane. Jeden z úderov zabil duchovného vodcu Alího Chameneího, zomrelo tiež takmer päť desiatok ďalších popredných činiteľov. Trump dnes uviedol, že hlavná vlna úderov ešte len príde. Tiež poznamenal, že predpoklad trvania americkej vojenskej operácie bol štyri až päť týždňov, darí sa ale postupovať rýchlejšie, než sa plánovalo.

Dnes večer Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social tiež avizoval, že stanica Fox News bude v utorok o 3:00 SEČ vysielať rozhovor s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Drony, ktoré cielili na britskú základňu, boli vypustené z Libanonu

Tento zdroj uviedol, že „bolo potvrdené“, že drony – z ktorých jeden narazil na pristávaciu dráhu základne – vzlietli z Libanonu. Na otázku, či ich vypustil Hizballáh, odpovedal, že „s najväčšou pravdepodobnosťou“.

Základňa Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35. Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.

Ďalšie zo Zoznamu