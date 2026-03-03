Rakety zasiahli srdce americkej obrany v Bahrajne! Irán stupňuje útoky

BAHRAJN - Iránske revolučné gardy dnes ráno uviedli, že urobili rozsiahly dronový a raketový útok na americkú leteckú základňu v Bahrajne, píše agentúra AFP. Podľa iránskych štátnych médií bola základňa zničená. Spojené štáty útok doteraz nekomentovali.
Terčom iránskych úderov bola podľa iránskej agentúry Fars, ktorá má blízko k revolučným gardám, základňa v oblasti Šajch Ísa av dôsledku útoku začali explodovať nádrže s palivom. Predtým svedkovia podľa stanice BBC videli stúpať dym zo Spojenými štátmi spravovanej námornej základne v Bahrajne.
Americko-izraelské údery rovnako ako iránska odvetná paľba na Izrael a americké základne a ďalšie americké objekty v regióne trvajú od soboty. Hlavná vlna útokov ale podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa ešte len príde. Prezident v noci na dnešok pohrozil Iránu odvetou za smrť šiestich amerických vojakov a nočný útok na americkú ambasádu v Rijáde.