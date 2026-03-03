Iránske drony zasiahli ambasádu USA v Rijáde! Budova je v plameňoch: Trump sľubuje tvrdú odplatu

RIJÁD - Ambasádu Spojených štátov v Rijáde v noci na dnešok zasiahli dva drony, čo spôsobilo menší požiar a hmotné škody malého rozsahu, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany Saudskej Arábie. Televízia Fox News uviedla, že v budove ambasády v čase útoku nikto nebol a že na komplex zaútočil Irán pomocou dronov. Americký prezident Donald Trump stanici NewsNation povedal, že sa verejnosť čoskoro dozvie, aká bude odplata za útok na ambasádu a smrť amerických vojakov v konflikte s Iránom, uviedol spravodajca stanice na X.
Podľa zdrojov agentúry AFP sa pred prepuknutím požiaru v diplomatickej štvrti Rijádu ozvali dve hlasné explózie. Následne boli v Rijáde podľa svedkov AFP počuť ďalšie explózie. Saudskoarabské ministerstvo obrany neskôr oznámilo, že zostrelilo osem dronov pri hlavnom meste a pri meste Chardž v centrálnej časti krajiny.
Informácie o útoku na americkú ambasádu prichádzajú vo chvíli, keď Irán pokračuje v odvetných úderoch na Izrael a americké ciele v regióne v odpovedi na údery, ktoré proti Iránu v sobotu začali Spojené štáty a Izrael. Americké oblastné armádne veliteľstvo CENTCOM v pondelok uviedlo, že k 16:00 washingtonského času (pondelok 22:00 SEČ) registruje šesť mŕtvych príslušníkov ozbrojených síl USA.