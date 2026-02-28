FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V Izraeli to vyzerá ako ticho pred búrkou, Iránom otriasajú explózie

Kým Iránom otriasajú ťažké výbuchy, v Izraeli sa civilisti išli ukryť a je tam ticho pred búrkou. (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi, Oded Balilty)
TEHERÁN/TEL AVIV - Svet sa v sobotu 28. feburára 2026 zobudil do ďalšieho vojnového rána. USA a Izrael podnikli útoky do centra Teheránu, kde vidieť a počuť početné výbuchy a ľudia sa utekajú skryť. V Izraeli to zatiaľ vyzerá ako ticho pred búrkou a aj keď Irán sľubuje odvetu, zatiaľ to tam vyzerá pokojne a niektoré lokality vyzerajú až mrazivo prázdno. Pozrite sa na prvé zábery od vypuknutia konfliktu.
(Zdroj: TASR/AP Photo)
(Zdroj: TASR/AP Photo)
(Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)
V Izraeli sa zatiaľ civilisti išli preventívne ukryť a niektoré lokality vyzerajú úplne opustene. Irán vyhlásil, že chystá odvetu za tieto údery Izraela a USA.
(Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty)
(Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty)
(Zdroj: TASR/AP Photo/Leo Correa)
(Zdroj: TASR/AP Photo/Ohad Zwigenberg)
(Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty)
Ďalšie zábery budeme postupne dopĺňať.