Polícia vyšetruje útok na ženu v Trenčíne: Prípad rieši ako pokus o znásilnenie

TRENČÍN - Polícia vyšetruje okolnosti napadnutia 30-ročnej ženy, ku ktorému došlo v piatok (27. 2.) vo večerných hodinách v Trenčíne. Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu znásilnenia v štádiu pokusu. V sobotu to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Na incident upozornil portál tvnoviny.sk.
„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť viac informácií,“ doplnila Krajčíková. Žene pomáhala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská uviedla, že 30-ročnú ženu s povrchovým úrazom hlavy záchranári previezli do trenčianskej nemocnice.