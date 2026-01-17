Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?

BRATISLAVA - Vierka Ayisi vstupuje do nového roka s nezvyčajným prístupom: namiesto predsavzatí si robí rekapituláciu a vyberá to najlepšie, čo jej uplynulé mesiace dali. A hoci pôsobí, že má všetko pekne nastavené, priznala, že nič nie je také ružové ako sa zdá...
Vierka Ayisi na koncoročnom evente známej švédskej kozmetickej značky otvorene priznala, že vstup do ďalšieho roka prežíva možno viac ako iní. „Pre mňa je míľnik nový rok, ale taký príjemný. Vstup do nového roka je primárne spätnou rekapituláciou mojich rozhodnutí, aktivít, návykov a výberom toho najlepšieho, čo som sa naučila z predošlého roka,“ prezrádza usmievavá blondínka, no zároveň dodáva, že nejde len o plány, ale o posun v tom, kým chce byť. „Vždy sa snažím vojsť do nového roka s myšlienkou alebo pokrokom svojej identity, že čo chcem byť sama pre seba a pre svoju rodinu.“
Aktuálne však známa jogínka prežíva spokojné obdobie po pracovnej i súkromnej stránke. S manželom Jany Landlom vychovávajú spoločne dcérku Naliu, ktorá robí obom rodičom nesmiernu radosť a podľa všetkého to aj medzi manželmi klape. Vierka však dodáva, že ani to "pekne nastavené" nie je pre ňu samozrejmosť. „Ja som zástanca toho, že na veciach treba pracovať. Aj na vzťahu, aj na rodičovstve, na zlepšovaní svojich vlastností, rozpoložení… Sú to veci, ktoré treba stále udržiavať...“
A keď už bola reč o udržiavaní, Ayisi je roky spájaná aj s jogou, vďaka ktorej sa pýši skvelou postavou. No nielen tým! Za obdiv stojí rozhodne aj jej dokonalá pleť a v rozhovore Vierka prezradila, v čom spočíva jej tajomstvo!