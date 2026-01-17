Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?

Vianočný večierok známej kozmetickej značky. Na snímke Vierka Ayisi Zobraziť galériu (13)
Vianočný večierok známej kozmetickej značky. Na snímke Vierka Ayisi (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Vierka Ayisi vstupuje do nového roka s nezvyčajným prístupom: namiesto predsavzatí si robí rekapituláciu a vyberá to najlepšie, čo jej uplynulé mesiace dali. A hoci pôsobí, že má všetko pekne nastavené, priznala, že nič nie je také ružové ako sa zdá...

Vierka Ayisi na koncoročnom evente známej švédskej kozmetickej značky otvorene priznala, že vstup do ďalšieho roka prežíva možno viac ako iní. „Pre mňa je míľnik nový rok, ale taký príjemný. Vstup do nového roka je primárne spätnou rekapituláciou mojich rozhodnutí, aktivít, návykov a výberom toho najlepšieho, čo som sa naučila z predošlého roka,“ prezrádza usmievavá blondínka, no zároveň dodáva, že nejde len o plány, ale o posun v tom, kým chce byť. „Vždy sa snažím vojsť do nového roka s myšlienkou alebo pokrokom svojej identity, že čo chcem byť sama pre seba a pre svoju rodinu.“

Aktuálne však známa jogínka prežíva spokojné obdobie po pracovnej i súkromnej stránke. S manželom Jany Landlom vychovávajú spoločne dcérku Naliu, ktorá robí obom rodičom nesmiernu radosť a podľa všetkého to aj medzi manželmi klape. Vierka však dodáva, že ani to "pekne nastavené" nie je pre ňu samozrejmosť. „Ja som zástanca toho, že na veciach treba pracovať. Aj na vzťahu, aj na rodičovstve, na zlepšovaní svojich vlastností, rozpoložení… Sú to veci, ktoré treba stále udržiavať...“

A keď už bola reč o udržiavaní, Ayisi je roky spájaná aj s jogou, vďaka ktorej sa pýši skvelou postavou. No nielen tým! Za obdiv stojí rozhodne aj jej dokonalá pleť a v rozhovore Vierka prezradila, v čom spočíva jej tajomstvo!

Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Vierka AyisiOriflame
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou
Správy
Štrbské pleso - pád z lanovky
Štrbské pleso - pád z lanovky
Zoznam TV
Muž sa napriek zákazu šoférovať premával po uliciach Bratislavy a ešte sa aj priznal k drogám
Muž sa napriek zákazu šoférovať premával po uliciach Bratislavy a ešte sa aj priznal k drogám
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Výstraha meteorológov: Na severe Slovenska sa môže tvoriť hmla
Domáce
FOTO Úraz skialpinistu v Malej
Pád v horách: Skialpinista si pri zjazde vážne poranil koleno
Domáce
Leteckí záchranári v pohotovosti
Leteckí záchranári v pohotovosti a početné zranenia: Z lanovky pri Štrbskom Plese vypadol malý chlapec (8)!
Domáce
Dráma v Kremnických vrchoch: Záchranári pomáhali vyčerpanému dievčaťu na bežkách aj zranenej žene na Skalke
Dráma v Kremnických vrchoch: Záchranári pomáhali vyčerpanému dievčaťu na bežkách aj zranenej žene na Skalke
Banská Bystrica

Zahraničné

VIDEO! Beh o holý život,
Beh o holý život, lyžiari v panike utekali pred apokalypsou: Masívna lavína brala všetko, čo jej prišlo do cesty!
Zahraničné
Indonézske úrady pátrajú po
Poplach v Indonézii: Lietadlo s desiatimi ľuďmi sa stratilo z radarov
Zahraničné
FOTO Toto je šialené: Odľahlé
Toto je šialené: Odľahlé sídlisko zasiahli metráky snehu, videá umelej inteligencie a ľudia skákajúci z panelákov!
Zahraničné
Ilustračné foto
Tragédia v Salzbursku: Dve lavíny si vyžiadali päť životov
Zahraničné

Prominenti

Vianočný večierok známej kozmetickej
Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?
Domáci prominenti
Meghan a princ Harry.
Harry a Meghan pustili do sveta roztomilé video: Dcérka zachytila ich najintímnejší moment
Zahraniční prominenti
Odhalenie pamätnej dlaždice Milana
Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Domáci prominenti
Janka Kovalčiková a Anna
Špekulácie okolo 11. série Let´s Dance sa POTVRDILI: Markíza odhalila NOVÚ moderátorskú dvojicu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Muži sa HANBIA priznať:
Muži sa HANBIA priznať: TENTO zanedbaný problém môže viesť k zápalom a problémom v spálni! Cítite aj vy syrový zápach?
Zaujímavosti
Kŕčové žily: Ako sa
Kŕčové žily: Ako sa pred nimi chrániť a čo robiť, ak už vznikli
vysetrenie.sk
Implantáty svietia v tme!
Nová SUPERSCHOPNOSŤ z TikToku: Ženám po celom svete začali v tme SVIETIŤ PRSIA! VIDEO sa šíri rýchlosťou blesku
Zaujímavosti
SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo na kuchynskej
SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo na kuchynskej linke: TAKTO môže dopadnúť váš mozog po zjedení zvyškov z obeda!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!

Šport

VIDEO Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
VIDEO Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Ženský hokej
Martin Dúbravka opäť zažiaril: Hviezdy Liverpoolu privádzal do zúfalstva, Arsenal nečakane zaváhal
Martin Dúbravka opäť zažiaril: Hviezdy Liverpoolu privádzal do zúfalstva, Arsenal nečakane zaváhal
Premier League
VIDEO Lobotka hrdinom Neapola: Gól zo slovenskej kopačky ukončil čakanie na víťazstvo
VIDEO Lobotka hrdinom Neapola: Gól zo slovenskej kopačky ukončil čakanie na víťazstvo
Serie A
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
Petra Vlhová

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Materská, rodičovská dovolenka, tehotenstvo
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Motivácia a inšpirácia
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Rady, tipy a triky
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Výber receptov
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Nepečené dezerty

Technológie

Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
História
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Filmy a seriály
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Bezpečnosť
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Správy

Bývanie

Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo

Pre kutilov

Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Beauty Ball 2026: Hostiteľka Alena Pallová zažiarila v bielej róbe, dokonalí manželia Gáboríkovci či Mária Čírová
Slovenské celebrity
Beauty Ball 2026: Hostiteľka Alena Pallová zažiarila v bielej róbe, dokonalí manželia Gáboríkovci či Mária Čírová
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Beh o holý život,
Zahraničné
Beh o holý život, lyžiari v panike utekali pred apokalypsou: Masívna lavína brala všetko, čo jej prišlo do cesty!
Leteckí záchranári v pohotovosti
Domáce
Leteckí záchranári v pohotovosti a početné zranenia: Z lanovky pri Štrbskom Plese vypadol malý chlapec (8)!
Toto je šialené: Odľahlé
Zahraničné
Toto je šialené: Odľahlé sídlisko zasiahli metráky snehu, videá umelej inteligencie a ľudia skákajúci z panelákov!
Americký prezident Donald Trump.
Zahraničné
MIMORIADNE Trump napĺňa svoje hrozby: Šokujúce clo pre krajiny, ktoré sa postavia za Grónsko!

Ďalšie zo Zoznamu