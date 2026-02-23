Migaľ rokoval s Kazachstanom o posilnení spolupráce: V hre sú nové dodávky ropy

BRATISLAVA - Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) rokoval s veľvyslankyňou Kazachstanu na Slovensku Žannou Saginovou o posilnení spolupráce najmä v oblasti zabezpečenia stabilných dodávok ropy pre SR. Hlavnou témou stretnutia bola energetická bezpečnosť Slovenska a diverzifikácia dodávok v situácii, keď dodávky cez ropovod Družba zostávajú prerušené. Na rokovaní sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
archívne video
„Diverzifikácia dodávok ropy je strategickou nevyhnutnosťou. Aktuálna situácia jasne ukazuje, aké dôležité je mať stabilných, spoľahlivých a dôveryhodných partnerov. Kazachstan je jedným z nich a vážime si jeho aktívnu pomoc Slovensku v čase, keď čelíme výpadkom tradičných dodávok. Som pripravený osobne sa angažovať pri hľadaní riešení, ktoré zabezpečia dostatok ropy pre slovenský trh aj do budúcnosti,“ uviedol Migaľ.
Kazachstan sa ukázal ako spoľahlivý partner
Význam spolupráce s Kazachstanom v oblasti energetiky potvrdil aj Hodosy. „Kazachstan sa ukázal ako spoľahlivý partner, ktorý významne prispel k stabilizácii zásobovania ropou po prerušení dodávok cez ropovod Družba. Našou prioritou je pokračovať v budovaní silného energetického partnerstva, ktoré je základom stability slovenského hospodárstva,“ povedal Hodosy. Veľvyslankyňa Saginová potvrdila pripravenosť Kazachstanu pokračovať v úzkej spolupráci so Slovenskom v oblasti energetiky. „Energetická spolupráca je jedným z pilierov našich vzťahov. Sme pripravení zabezpečovať stabilné dodávky ropy pre Slovensko a rozvíjať naše partnerstvo na základe vzájomnej dôvery a dlhodobej spolupráce,“ poznamenala.
Diskutovali aj o digitalizácii, investíciach a AI
Okrem energetiky sa podľa MIRRI partneri dotkli aj ďalších oblastí spolupráce, najmä digitalizácie, umelej inteligencie (AI) a investícií. Diskutovali o príprave memoranda o spolupráci v oblasti AI, ktoré má vytvoriť rámec pre spoločné projekty v oblasti digitalizácie verejnej správy, dátovej infraštruktúry, kybernetickej bezpečnosti a podpory inovácií. „Digitalizácia a moderné technológie sú dôležitým doplnkom našej spolupráce, no dnes je našou absolútnou prioritou energetická bezpečnosť a stabilné dodávky ropy pre Slovensko,“ doplnil Migaľ. MIRRI dodalo, že stretnutie potvrdilo spoločný záujem o dlhodobé a stabilné energetické partnerstvo, ktoré má zásadný význam pre bezpečnosť, stabilitu a hospodársky rozvoj SR.