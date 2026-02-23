V Brestove horelo podkrovie rodinného domu: Škoda dosahuje 30-tisíc eur

Požiar podkrovia rodinného domu. (Zdroj: Fb/Hasičský a záchranný zbor - Prešovský kraj)
BRESTOV - V obci Brestov v okrese Humenné v nedeľu (22. 2.) ráno horelo podkrovie rodinného domu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti, škoda bola predbežne vyčíslená na 30-tisíc eur a včasným zásahom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 100-tisíc eur.
Hasiči likvidovali požiar pomocou štyroch hasebných prúdov a súčasne rozoberali strešnú konštrukciu, pričom celý priestor počas zásahu monitorovali termokamerou. „Príčinou vzniku požiaru bol zamurovaný drevený trám v komíne,“ uviedli s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil. Na mieste zasahovalo 11 príslušníkov HaZZ z Humenného a zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom s tromi kusmi techniky.