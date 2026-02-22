Záchranári našli telo posledného lyžiara po páde lavíny v Kalifornii

WASHINGTON - Záchranári našli telo posledného lyžiara, ktorý bol nezvestný po páde lavíny v oblasti hory Castle Peak v americkom štáte Kalifornia, uviedol úrad miestnej šerifky. Informuje agentúry AFP.
Lavína sa spustila v utorok okolo 11.30 h miestneho času a zasiahla skupinu, v ktorej bolo 15 ľudí vrátane štyroch horských vodcov. Osoby sa vracali z trojdňovej výpravy zameranej na backcountry skiing, teda lyžovanie na neupravených svahoch mimo vyznačených zjazdoviek. Incident prežilo len šesť z nich. „Podarilo sa nájsť a bezpečne prepraviť deväť osôb, ktoré prišli o život 17. februára v lavíne v Castle Peak,“ ozrejmil úrad šerifky v okrese Nevada. „Neexitujú slová, ktoré by naozaj vystihli rozsah tejto straty, a my smútime spolu s rodinami všetkých, ktorých táto katastrofická udalosť zasiahla,“ povedala šerifka Shannan Moonová.
Úrady už vo štvrtok varovali, že pátracia akcia bude pokračovať aj cez víkend pre nepriaznivé počasie. Šiestim preživším, piatim klientom a jednému vodcovi, sa podarilo zavolať pomoc krátko po nešťastí, no pre bielu tmu a riziko zosuvu ďalších lavín sa k nim záchranné tímy nemohli dostať až niekoľko hodín. Ide o najsmrtiacejšiu lavínu v USA od 21. júna 1981, keď pri výstupe na horu Mount Rainier v štáte Washington zahynulo desať začínajúcich horolezcov a jeden sprievodca.
Lavína s najväčším počtom obetí v USA bola zaznamenaná 1. marca 1910, keď zomrelo 96 ľudí po tom, ako masy snehu zasiahli v štáte Washington dva vlaky, ktoré pre husté sneženie uviazli v Stevensovom priesmyku.