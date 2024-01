Bývali hlásatelia na stretnutí po takmer 20-tich rokoch (Zdroj: archív SM)

Neboli všetci spolu už takmer dvadsať rokov. Stretávali sa len solitérne raz s tým, potom s iným. Teraz sa však zišli spolu všetci deviati a bola to vydarená žúrka. Iniciátorkou bola Soňa Müllerová, ktorá exhlásateľov pozvala k sebe domov a riadne ich pohostila. "Vzniklo to tak spontánne, ja som bola na krste knihy o Adke Strakovej a Nory Beňačkovej a tam som ich videla po dlhom čase a bolo to také milé, že som si povedala - to je taká škoda, že sa takto nestretávame... tak som si povedala, že niečo takéto urobím," tešila sa Soňa Müllerová a nadšenie neskrýval ani Miloš Bubán: "Stretnutie bolo fantastické. To bol výmysel úžasný, Soničke ďakujeme úplne všetci."

Oveľa väčšiu váhu ako skvelé jedlo a pitie mali však spoločné spomienky: "Bolo to nádherné... boli to chvíle nielen dojemné, plné spomienok, ale aj plné radosti, že ešte sme, že ešte si stále máme čo povedať, takže to boli objatia, rozprávania, spomienky a všetko, čo patrí k stretnutiu po takmer dvadsiatich rokoch", vyznala sa Alena Heribanová a pridala sa aj Emma Tekelyová: "Odkedy v STV zrušili profesiu televíznej hlásateľky, od toho osudného roku 2003 sme sa v plnej zostave nikdy nestretli. Hoci sme boli jednotlivo v kontakte. Ked mi pípla v mobile od Soni správa o stretávke, doslova ma zahrialo pri srdci. Sme viac ako dobrí kolegovia. Sme priatelia, ktorí sa majú radi s veľkou dávkou rešpektu, obdivu a prajnosti. Jednomyseľne sme sa dohodli, že od teraz sa takto stretneme každý rok. Už teraz sa teším."

Vo videu sa ešte dozviete, čo sa dialo na ich stretávke, kto sa s ktorým kolegom nevidel najdlhšie i ako sa darí Jarovi Bučekovi, ktorý žije už roky v Prahe.

Jedinečná párty po 20 rokoch: Hlásatelia prezradili PRAVÝ DÔVOD stretnutia (Zdroj: NL/Ján Zemiar)