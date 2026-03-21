Ján Ďurica je už trojnásobným otcom: Synovi vybrali meno na poslednú chvíľu! Príde na rad aj svadba?

BRATISLAVA - Do rodiny futbalistu Jána Ďuricu a jeho snúbenice Diany Kačurovej pribudol nový člen! Syn Ján sa dočkal bračeka.
Diana Kačurová a Ján Ďurica sú spolu už niekoľko rokov. Finalistka Miss Universe 2013 a bývalý futbalista majú spolu syna Janka, ktorý sa narodil v apríli 2024. Ďurica má ešte dcéru Ninku (11) z predošlého vzťahu s kráľovnou krásy z roku 2006 Magdalénou Šebestovou.
A v piatok do rodiny pribudlo ďalšie, jeho tretie dieťa. „Trikrát a dosť, strieľal som na bránu, zase som dal gól, je to synček...“ prezradil nám koncom januára futbalista s tým, že plánovaný termín pôrodu bol okolo 15-20. marca - a aj sa to podarilo. Ján sa na sociálnych sieťach pochválil správou: „Naša rodinka sa rozrástla❤️ 19.3.2026 sa nám narodil chlapček Dávid Ďurica.“
Pritom ešte pred pôrodom nemali vôbec jasné, ako sa bude chlapček volať. Kým pri prvom synovi to bolo jasné, pretože Ján je u nich v rodine generačné meno, s tým druhým sa trápili dlhšie. „Meno nemáme ešte... ale chceme nejaké slovenské,“ povedal vtedy Ďurica s tým, že v užšom výbere ich bolo viac. Skloňovali sa mená Jakub, Dávid a Marko. Už vieme, ktoré napokon zvíťazilo - Dávid.
Rodinka je už teda, zdá sa podľa predošlého vyjadrenia "trikrát a dosť" kompletná, na prste Diany však stále chýba obrúčka. „Ožením sa raz určite, aj som jej to sľúbil, ale chcem, aby si to aj užila...Pre ženu je svadba niečo výnimočné a nech ten deň naozaj stojí za to,“ vyjadril sa čerstvý trojnásobný otec. K narodeniu syna Dávida srdečne blahoželáme a želáme veľa zdravia a šťastia.
