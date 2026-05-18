Dráma v Perzskom zálive: Útok dronom na JADROVÚ elektráreň! Vypukol požiar

ABÚ ZABÍ - Napätie v Perzskom zálive sa opäť vyostrilo. Útok dronom zasiahol zariadenie pri jadrovej elektrárni Barakah v Spojených arabských emirátoch.

Dron zasiahol generátor mimo vnútorného areálu

V Spojených arabských emirátoch vypukol požiar v areáli jadrovej elektrárne Barakah po tom, ako na zariadenie zaútočil dron. Informovali o tom v nedeľu predstavitelia v Abú Zabí. Incident prišiel v čase, keď sa zdá, že diplomatické snahy o ukončenie americko-izraelskej vojny s Iránom uviazli na mŕtvom bode a otázka bezpečnosti plavby v Perzskom zálive zostáva mimoriadne citlivá.

Podľa úradu pre médiá v Abú Zabí dron dopadol na elektrický generátor, ktorý sa nachádza mimo vnútorného bezpečnostného perimetra jadrovej elektrárne. Úrady zároveň uviedli, že pri incidente sa nikto nezranil a namerané hodnoty radiácie zostali v norme.

Emiráty hovoria o teroristickom útoku

Predstavitelia SAE oznámili, že preverujú, odkiaľ bol útok vedený. Zdôraznili pritom, že krajina má plné právo reagovať na podobné „teroristické útoky“. Emiráty už v minulosti obviňovali Irán z útokov na svoje energetické ciele a označovali ich za ďalšie vyhrotenie konfliktu v regióne.

Ministerstvo obrany SAE neskôr informovalo, že protivzdušná obrana zničila ďalšie dva drony. Podľa rezortu mali byť odpálené zo „západnej hranice“, bližšie podrobnosti však úrady nezverejnili.

Záložné generátory prevzali napájanie

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla, že „jednotka 3“ elektrárne je napájaná núdzovými dieselovými generátormi. Tie slúžia ako okamžitý záložný zdroj elektriny pri výpadkoch siete priamo v areáli zariadenia.

Agentúra zároveň vyzvala na „maximálnu vojenskú zdržanlivosť“ v blízkosti akejkoľvek jadrovej elektrárne.

Núdzové dieselové generátory sa pri výpadku zvyčajne spúšťajú automaticky v priebehu približne desiatich sekúnd. Ich úlohou je udržať v chode kľúčové systémy, napríklad núdzové osvetlenie, zariadenia na podporu života či chladiace systémy. Podobné riešenia sa využívajú aj v nemocniciach, na lodiach alebo v dátových centrách.

Irán počas vojny cielil aj na štáty v Zálive

Vojna, ktorá sa začala 28. februára americkými a izraelskými útokmi na Irán, zasiahla aj širší región. Irán podľa uvedených informácií opakovane útočil na Spojené arabské emiráty a ďalšie štáty Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne.

Terčom útokov sa mali stať miesta spojené s civilnou aj energetickou infraštruktúrou.

