FOTO Braňo Deák so seriálovým synom: Fúha, to malé chlapča dnes nespoznáte!

BRATISLAVA - Obľúbený seriál Oteckovia si získal srdcia tisícok divákov a jeho postavy sú dodnes nezabudnuteľné. Jednou z nich bol aj malý Max, syn charizmatického Alexa. Ako dnes vyzerá herec, ktorý si ho zahral, po rokoch od skončenia seriálu? Jeho premena vás poriadne prekvapí!

Slovenský seriál Oteckovia patril medzi najúspešnejšie televízne projekty svojej doby. Na obrazovkách TV Markíza sa vysielal v rokoch 2018 až 2022 a rýchlo si získal srdcia divákov naprieč generáciami. Vznikol ako adaptácia populárnej argentínskej telenovely Señores Papis a priniesol kombináciu humoru, emócií aj každodenných rodinných situácií. Pre mnohé slovenské domácnosti sa stal neoddeliteľnou súčasťou večernej rutiny.

V hlavných úlohách sa predstavila štvorica charizmatických hercov – Filip Tůma, Vladimír Kobielsky, Marek Fašiang a Braňo Deák. Každý z nich priniesol na obrazovku jedinečný charakter, vďaka čomu si diváci mohli nájsť svojho favorita. Postava, ktorú stvárnil Braňo Deák, patrila medzi najvýraznejšie. Zahral si úspešného rozvodového právnika Alexa, ktorý bol známy nielen svojou profesionalitou, ale aj povesťou nenapraviteľného sukničkára.

Jeho život sa však obrátil naruby v momente, keď sa v ňom objavila jeho bývalá milenka Sisa, ktorú stvárnila Dominika Kavaschová. Tá mu oznámila šokujúcu správu – má šesťročného syna Maxa, ktorého si zahral Tobias Král, a nechala ho v jeho starostlivosti. Alex spočiatku odmietal uveriť, že je chlapcovým otcom, no pravdu napokon potvrdil test otcovstva, ktorý zmenil jeho pohľad na život aj vzťahy. Počas natáčania si Braňo Deák a Tobias Král vybudovali blízky pracovný aj priateľský vzťah a trávili spolu množstvo času na pľaci.

Po skončení seriálu sa ich cesty prirodzene rozišli, no občas sa ich životné dráhy opäť pretli. Najnovšie sa tak stalo len pred pár dňami, keď sa opäť stretli a spoločný moment si zvečnili fotografiou na sociálnych sieťach. Fanúšikov však najviac prekvapilo, ako veľmi sa Tobias Král zmenil. Z malého seriálového Maxa vyrástol sympatický mladý muž, ktorého by dnes mnohí spoznali len ťažko. Čas nezastavíme– a v tomto prípade je premena naozaj výrazná. Veď posúďte sami!

