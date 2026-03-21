Opäť sa poletí k Mesiacu! Raketu už premiestnili na štartovaciu rampu

MYS CANAVERAL - Pred prvým letom k Mesiacu s posádkou za viac ako polstoročie prepravila v piatok americká vesmírna agentúra NASA obrovský raketový systém misie Artemis 2 na štartovaciu rampu 39B na floridskom Myse Canaveral a posádka bola umiestnená do predletovej karantény. Informovali o tom svetové agentúry.
Systém vysoký takmer 100 metrov, pozostávajúci z rakety Space Launch System (SLS) a kapsuly Orion, vyviezli z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska a v priebehu približne 11 hodín prepravili k rampe vzdialenej šesť kilometrov.
Cieľ misie Artemis 2
Cieľom misie Artemis 2 je vykonať prelet okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion nevstúpi na obežnú dráhu Mesiaca, ale preletí nad jeho odvrátenou stranou vo výške asi 7000 kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu. Členovia posádky budú mať pri najväčšom priblížení približne tri hodiny na pozorovanie Mesiaca, pričom budú určitý čas bez spojenia so Zemou.
Aby misia prebehla úspešne, musí kozmická loď Orion po celú dobu letu dostávať dostatok slnečného žiarenia pre svoje solárne panely a zároveň nesmie byť v tieni Mesiaca dlhšie ako 90 minút. Posádku misie Artemis 2 tvoria americkí astronauti Reid Wiseman (veliteľ), Victor Glover (pilot) a Christina Kochová (letová špecialistka) a jeden Kanaďan - letový špecialista Jeremy Hansen. Let by mal trvať desať dní. Pôjde o kľúčovú skúšku pred pristátím ľudí na Mesiaci počas misie Artemis 3.
Naposledy boli ľudia na Mesiaci v decembri 1972
Naposledy boli ľudia na Mesiaci v decembri 1972 v rámci americkej misie Apollo 17. NASA pôvodne plánovala štart misie Artemis 2 začiatkom februára, potom v marci. Tieto termíny boli zrušené po technických problémoch počas predštartových skúšok. V dôsledku toho bol raketový systém dočasne vrátený do hangáru. Nové štartovacie okno pre misiu Artemis 2 sa otvára 1. apríla a potrvá do 6. apríla. Ak by sa štart nestihol na začiatku mesiaca, ďalšia príležitosť sa otvára 30. apríla.