Premiér Tusk vyzval poľských občanov: Majú bezodkladne opustiť Irán

VARŠAVA - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok vyzval občanov Poľska, ktorí sú v Iráne alebo zvažujú cestu do tejto krajiny, aby ju bezodkladne opustili alebo od cesty upustili. Upozornil, že bezpečnostná situácia je vážna a môže sa rýchlo zhoršiť, informuje o tom varšavský spravodajca.
Premiér varoval, že v horizonte niekoľkých hodín až niekoľkých desiatok hodín nemusí byť možné zabezpečiť evakuáciu v prípade vypuknutia ozbrojeného konfliktu. Tusk zdôraznil, že výzvu treba brať mimoriadne vážne a nejde o prehnané varovanie. Uviedol, že nikto nebude schopný zaručiť možnosti evakuácie, ak dôjde k eskalácii súčasnej situácie.
Vyhlásenie prichádza v čase mimoriadne vysokého napätia počas rokovaní medzi USA a Iránom. Biely dom v stredu vyhlásil, že by bolo od Iránu „múdre“, keby uzavrel dohodu so Spojenými štátmi, keďže americký prezident Donald Trump opäť naznačil potenciálny vojenský zásah v krajine. Podľa zahraničných médií by k nemu mohlo dôjsť už počas víkendu.