Fico vypenil: Inštitút kajúcnikov bol Makóom zneužitý a kľúčový dôkaz SKARTOVANÝ, podajú trestné oznámenie u Žilinku

BRATISLAVA - Tvrdý odkaz smerom ku generálnej prokuratúre. Na nedeľňajšej tlačovej konferencii na Úrade vlády SR predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom a podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom a poradcom premiéra, advokátom Marekom Parom, ostro kritizovali generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten v uplynulých týždňoch vládnu koalíciu kritizoval za novelu Trestného zákona aj za podľa jeho slov "katastrofálne" klesajúce vyšetrovanie korupcie. Tlačová konferencia sa však zvrtla na Ľudovíta Makóa ako kajúcnika.
VIDEO Tlačová konferencia Fica, Kaliňáka, Gašpara a Paru:
Premiér oznámil, že vláda pripravila verejné trestné oznámenie, ktoré má smerovať na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šureka v súvislosti s prípadom bývalého funkcionára finančnej správy Ľudovíta Makóa.
Obludnosti, ktoré sa dejú a diali, vyhlásil Fico
Fico uviedol, že tlačovú konferenciu plánovali niekoľko dní dopredu. "My sme túto tlačovú konferenciu rozhodli zvolať ešte niekoľko dní spätne. Ešte pred útokom na Irán. Nechceli sme ju rušiť, je dôležité informovať slovenskú verejnosť, ako postupujeme pri odstraňovaní dôsledkov zneužívania práva. Teraz vám dáme do ruky koncept verejného trestného oznámenia, lebo doplníme ho až zajtra. Z tohto oznámenia veľmi jasne pochopíte, o čo ide a aké obludnosti sa dejú a diali sa," vyhlásil.
Zároveň dodal, že podanie nebude anonymné. "Viem, že pán generálny prokurátor príliš nemá rád výraz verejné trestné oznámenie, ale zotrvávame na tom, že existuje zásada trestného práva, kde konáte na základe vlastnej iniciatívy. Dnes len oznamujeme, čo je obsah tohto trestného oznámenia a v skorom čase ho doručíme generálnemu prokurátorovi. Sú tak závažné, že si neviem predstaviť, že by sa tomu nevenovali," pokračoval Fico.
Prípad Makó a zmanipulovaná nahrávka
Podľa premiéra bol „štartovacím momentom“ spor o zvukovú nahrávku, ktorú si mal vyhotoviť Makó v čase, keď čelil obvineniam. Fico tvrdí, že nahrávka mala byť upravená a že Makó z nej odstránil časti týkajúce sa vydierania konkrétnej zamestnankyne.
"Makó bol natoľko prefíkaný, že si z tohto vydierania urobil zvukový záznam. Potom však vymazal všetky veci, ktoré sa týkali vydieraní a takto upravenú nahrávku odovzdal orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) ako dôkaz, že to bol vraj priateľský rozhovor," povedal premiér s tým, že sudca Špecializovaného trestného súdu následne akceptoval návrh prokurátora a Makóa zobral do väzby pre manipuláciu s dôkazmi.
Fico zároveň pripomenul, že Makó v rokoch 2020 až 2023 vystupoval ako spolupracujúci obvinený. "Neviem, či voči niekomu pán Makó v rokoch 2020 až 2023 nesvedčil. V 86 prípadoch vypovedal ako takzvaný spolupracujúci obvinený, aby si zachránil vlastný zadok," vyhlásil.
Premiér poukázal aj na ďalšie obvinenia voči Makóvi v súvislosti s vratkami DPH vo výške 18 miliónov eur. Podľa jeho slov však prokurátor Šurek 3. novembra 2023, krátko po výhre Smeru vo voľbách, trestné stíhanie zastavil. "Chcem vám povedať, že Makó, pokiaľ ide o tieto prehrešky, priznal a dokonca rozsiahlo vypovedal, ako to robili a ako pracovali s vratkami DPH. Napriek tomu ten Šurek, ktorý o všetkom vedel, mu zastavuje trestné stíhanie," povedal Fico.
Skartovaný spis
Kritika smerovala aj na údajné skartovanie spisu. Premiér citoval odpoveď, ktorú mal Para dostať začiatkom roka 2026. "Aby toho nebolo dosť, pán Para sa domáhal tejto nahrávky, lebo Makó nemal akékoľvek právo dostávať výhody, dostal odpoveď teraz, v januári 2026. Že "prepáčte, pán Para, ale tento spis aj s nahrávkou bol v roku 2023 skartovaný a zničený". Aj toto museli vedieť," povedal premiér.
Podľa Fica ide o dôkaz systematického zneužívania inštitútu spolupracujúceho obvineného. "My sme od začiatku tvrdili, že vybraní vyšetrovatelia NAKA a vybratí kajúcnici vytvorili mechanizmus, ktorých úlohou bolo likvidovanie vtedajšej opozície. Makó kydal krížom-krážom. Sú to šialené údaje a na základe nich podávame trestné oznámenie. Predpokladáme, že Michal Šurek sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činitelia. Nebude to anonymné trestné oznámenie, všetci sa pod to podpíšeme," nezastavil sa šéf Smeru.
Para tvrdí, že vyšetrovatelia písali výpovede za kajúcnikov
Advokát Marek Para hovoril o systémovom zlyhaní pri využívaní kajúcnikov. "Dlhodobo upozorňujem na to, ako bol inštitút kajúcnikov v rokoch 2020 až 2023 zneužívaný. Viedli sa tu pracovné výsluchy, neoficiálne, len s cieľom zasiahnuť do práva na obhajobu. Dostať kajúcnikov do lepšej pozície. Dokonca sa písali výpovede za týchto spolupracujúcich obvinení priamo vyšetrovateľmi. To čo je, prosím vás pekne? Mali ich len podpísať," uviedol.
Tvrdí tiež, že v jeho trestnej veci boli zatajované dôkazy. "V mojej trestnej veci zatajovali a skrývali rôzne dôkazy. Aj tento dôkaz bol esenciálny pre moje konanie a nechali ho skartovať," doložil Para.
Spomenul aj inšpekčné vyšetrovanie a meno Diany Santusovej. Podľa Paru je dnes "bez pochybností možné povedať, že podľa obžaloby mali práve tzv. čurillovci na základe skutočností pokúsiť tomuto zabrániť". Kritizoval aj možné návraty niektorých vyšetrovateľov do služby.
Spor sa vyostruje
Napätie medzi vládou a generálnou prokuratúrou tak naberá na intenzite. Žilinka v poslednom období verejne spochybňoval niektoré legislatívne kroky vlády vrátane novely Trestného zákona a varoval pred oslabením boja proti korupcii, pričom situáciu označil za "katastrofálnu".
Vládni predstavitelia teraz tvrdia, že práve prokuratúra a vybraní vyšetrovatelia nesú zodpovednosť za deformácie v trestných konaniach z rokov 2020 až 2023. O tom, ako sa generálny prokurátor k podanému trestnému oznámeniu postaví, rozhodnú najbližšie dni.