Boje zďaleka nekončia: Prudká eskalácia a PROTIÚTOK Iránu za smrť Chameneího, cieľom sú základne USA!

TEL AVIV/TEHERÁN - Irán v nedeľu ráno opäť vystrelil rakety na Izrael, ktorého armáda v súvislosti s tým aktivovala svoje obranné systémy na zachytenie rakiet nepriateľa. Podľa miestnych médií krátko po spustení varovných sirén bolo nad Jeruzalemom počuť „dve silné explózie,“ informovali agentúry AFP, DPA a denník The Times of Israel (TOI).
Aktualizované 10:50 Irán dnes pokračuje v raketových útokoch na ciele v Izraeli a štátoch Perzského zálivu. Výbuchy sa ozývajú v Dubaji, Dauhe a Maname, informovala agentúra AP a spravodajský server Al-Džazíra. Už skôr agentúry informovali, že sa dnes prvýkrát stal terčom iránskych dronov Omán.
Aktualizované 10:43 Iránsky prezident Masúd Pezeškiján označil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu Alího Chameneího pri sobotňajších americko-izraelských útokoch za „vyhlásenie vojny moslimom“. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP. V stanovisku, ktoré odvysielala iránska štátna televízia, Pezeškiján uviedol, že atentát na najvyššiu politickú autoritu Iránskej islamskej republiky a významného šiitského vodcu je vnímaný ako otvorené vyhlásenie vojny moslimom, a najmä šiitom, všade na svete.
Aktualizované 10:26 Medzi obeťami sobotňajších útokov Spojených štátov a Izraela na Irán je aj riaditeľ policajnej spravodajskej služby Ghólamréza Rezáiján. Informovala o tom iránska tlačová agentúra Fars citovaná agentúrou AFP. V Iráne sa policajná spravodajská služba špecializuje na vnútornú bezpečnosť, boj proti kriminalite a monitorovanie politických a bezpečnostných hrozieb. Je súčasťou polície, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra.
Aktualizované 10:05 „Izraelské obranné sily útočia na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu v srdci Teheránu. Izraelské letectvo vykonalo v uplynulom dni rozsiahle útoky s cieľom získať vzdušnú prevahu a vydláždiť si cestu k Teheránu,“ oznámila izraelská armáda.
Aktualizované 10:03 Na ománsky prístav Dakm dnes zaútočili iránske drony a zranili jedného človeka. Išlo o prvý odvetný útok Teheránu na Omán po masívnych americko-izraelských útokoch na Irán. Veľvyslanectvo USA v Maskate vyzvalo svojich občanov, aby nevychádzali von, informovala agentúra AFP.
Ománske stredisko námornej bezpečnosti dnes informovalo, že terčom útoku sa stal tiež ropný tanker Skylight plaviaci sa pod vlajkou Palau. Útok sa odohral asi päť námorných míľ od ománskej provincie Musandam. Zranení boli štyria ľudia a celá 20-členná posádka bola evakuovaná, napísala agentúra Reuters, ktorá nespresnila, o aký útok išlo.
Aktualizované 9:53 Izraelská armáda oznámila, že začala údery na ciele v srdci Teheránu, píše agentúra AFP. V hlavnom meste Iránu sa už podľa agentúry AP ozývajú výbuchy. Izrael spoločne s USA zaútočil na Irán v sobotu.
"IDF útočí na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu v samom srdci Teheránu," uviedla izraelská armáda. "V uplynulý deň vykonalo izraelské letectvo rozsiahle údery s cieľom získať vzdušnú prevahu a vydláždiť cestu do Teheránu," stojí vo vyhlásení.
Novú vlnu raketových útokov iránskej armády Izrael detegoval v nedeľu okolo 07:50 h miestneho času. Izraelské obyvateľstvo vzápätí dostalo výzvu presunúť sa do krytov. Podľa TOI izraelská civilná obrana vydala za posledných 24 hodín takéto odporúčanie najmenej 20-krát.
Nová vlna iránskych útokov na Izrael je súčasťou odvety za sobotňajšie koordinované útoky Izraela a USA na Irán, pri ktorých prišiel o život aj iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán v rámci svojej reakcie podniká útoky nielen na Izrael, ale aj na americké základne v krajinách Blízkeho východu. V nedeľu ráno iránska armáda vydala vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že jej lietadlá v rámci niekoľkých fáz operácií „úspešne bombardovali americké základne v krajinách Perzského zálivu a v irackom Kurdistane.“
Najmenej deväť ľudí bolo zabitých v Pakistane, keď dav vpadol na konzulát USA
Najmenej deväť ľudí bolo dnes zabitých v Pakistane, keď stovky ľudí vpadli na americký konzulát v prístavnom meste Karáčí. Dav rozzúrili správy o smrti iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Protestujúci sa stretli s políciou a zranenia utrpelo osem ďalších ľudí, informovala agentúra AP.
Chameneí bol zabitý v sobotu pri masívnych americko-izraelských útokoch na Irán. Proiránski protestujúci sa zhromaždili tiež pred prísne stráženou Zelenou zónou v irackom hlavnom meste Bagdade, kde je americká ambasáda, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej Irak po Chameneího smrti vyhlásil trojdňový štátny smútok.
"Pokusy protestujúcich v Bagdade sa zatiaľ podarilo zmariť, ale stále sa snažia preraziť kordón bezpečnostných síl," povedal agentúre AFP zdroj z írskych bezpečnostných síl. Demonštranti na policajtov zaútočili kameňom a tí odpovedali slzným plynom, dodala AFP. Iracké médiá informovali o ďalších demonštráciách v na juhu Iraku.
Veľké protesty prepukli tiež v ďalších častiach Pakistanu. V severopakistanskom meste Skardu zapálili protestujúci budovu kancelárie OSN, informoval Reuters. Toto prevažne šiitské mesto je zvyčajne pokojné a patrí medzi obľúbené turistické destinácie v severopakistanskej oblasti Gilgit-Baltistán známej svojimi himalájskymi vrcholkami.
Stovky protestujúcich sa zhromaždili tiež pred americkým konzulátom v meste Láhaur v centrálnej časti Pakistanu; tu ale zatiaľ nie sú hlásené žiadne násilnosti. "Niektorí protestujúci sa pokúsili poškodiť bezpečnostnú bránu stovky metrov od budovy konzulátu, ale polícia ich zastavila bez použitia násilia," povedal Reuters jeden zo svedkov.