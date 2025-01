Sagvan Tofi očarený slávnou Slovenkou: Ani nevedel, že má dcéru! Skrýva sa pred ním?

Sagvan Tofi (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Herec a spevák Sagvan Tofi (60) je odjakživa považovaný za sexsymbol a magnet na ženy. Neprehliadnuteľný šarm a imidž drsňáka ho neopúšťa ani po 60-ke , no on je už viac ako dvadsať rokov verný jednej žene.

Český herec a spevák Sagvan Tofi nemal nikdy núdzu o krásne ženy a v minulosti si kvôli nemu skočili do vlasov aj speváčka Dara Rolins a topmodelka Simona Krainová. Napriek povesti lámača ženských sŕdc už však viac ako 20 rokov žije po boku jednej ženy. „Tak áno, mám partnerku a mám s ňou dcéru a tým by som to uzavrel. Ja o tom vôbec nepremýšľam. Vôbec neviem, ako dlho som s ňou, ako dlho spolu tvoríme pár. Ja sa pozerám naozaj len dopredu,“ priznáva český sexsymbol.

Túto teóriu však zďaleka nerazí len vo vzťahoch. V septembri minulého roku Sagvan dovŕšil 60 rokov, no veľkolepá oslava sa nekonala. „Ja neoslavujem narodeniny, musel by som sa zamyslieť, pozrieť dozadu a v tú chvíľu strácate energiu dopredu... ja oslavujem každý deň,“ prekvapuje svojimi slovami a jedným dychom pokračuje: „Oslavujem každú premiéru, každé vystúpenie, keď mi zatlieskajú. Stačí. Nemusím byť stredom pozornosti, mňa baví, keď funguje rodina, moja práca, môžem si zašportovať, som zdravý. To je všetko ok, ale čo by som oslavoval?“

Sagvan Tofi sa preslávil úlohami vo filmoch ako Kamarád do deště či Vítr v kapse, kde hral po boku Lukáša Vaculíka. Sú „kamarádmi do deště“ dodnes alebo zaujal toto miesto v jeho živote niekto iný? „Keď to poviem pragmaticky, tak je to naozaj Lukáš Vaculík, ale skôr filmovo. Aj keď sa nekamarátime, tak sme stále kamaráti. On je super chalan, vždy bol, ale každý má svoj život a vždy sme to tak aj brali,“ prezrádza Sagvan, ktorý má v šoubiznisových vodách množstvo kamarátov.

Jeho dlhoročnou priateľkou je aj známa moderátorka Erika Judínyová, ktorá ho v minulosti doslova očarila. „Ja som ju nevidel dlho, ale poznám ju veľmi dlho. Ona bola jednou z najkrajších Sloveniek… Keď ja som ju spoznal, tak som na ňu pozeral s otvorenými očami a vravel som si – Ježis, to je krásavica. Dnes je to dáma, vyzerá stále krásne,“ nešetril slovami chvály Sagvan, ktorý bol z informácie, že Erika je vyše štyroch rokov mamou doslova v šoku. Koniec-koncov, jeho reakcia hovorí za všetko!

Sagvan Tofi očarený slávnou Slovenkou: Ani nevedel, že má dcéru! Skrýva sa pred ním? (Zdroj: NaJa/TH)