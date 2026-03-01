MAAE zvoláva mimoriadne rokovanie kvôli Iránu! Žiadosť prišla z Ruska

VIEDEŇ - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) zvolala na pondelok mimoriadne zasadnutie Rady guvernérov, ktoré sa bude venovať situácii po vojenských úderoch Spojených štátov a Izraela na Irán. O zvolanie zasadnutia požiadalo Rusko, informovala v nedeľu agentúra AFP.
Rusko v sobotu ostro odsúdilo útoky USA a Izraela na Irán ako vopred „premyslenú a nevyprovokovanú agresiu“ a označilo ich za porušenie medzinárodného práva a ohrozenie mieru a stability na Blízkom východe.
Ruská diplomacia zároveň upozornila, že útoky sa uskutočnili počas obnoveného rokovacieho procesu, ktorý mal podporiť dlhodobú normalizáciu situácie okolo islamskej republiky, a popreli predchádzajúce ubezpečenia Izraela o nezáujme o konfrontáciu s Iránom.
Moskva vyzvala medzinárodné spoločenstvo – vrátane OSN a MAAE – na „objektívne a nezaujaté zhodnotenie“ akcií USA a Izraela. Konanie oboch týchto štátov Rusko označilo za „nebezpečné dobrodružstvo“ s možnými humanitárnymi, ekonomickými a jadrovými dôsledkami a vyzvalo na „okamžitý návrat k politickému a diplomatickému riešeniu krízy“.