Tokio Hotel 25 rokov na scéne: Takto s nimi zamával čas... Dnes by ste už z Billa neboli PAF!

LOS ANGELES - Z tínedžerskej skupiny, ktorá pobláznila milióny fanúšikov po celom svete, sa stala vyzretá kapela. Tokio Hotel je na scéne už viac než dve desaťročia a za ten čas prešla nielen hudobným, ale aj výrazným vizuálnym vývojom. Najväčšiu premenu absolvoval spevák Bill Kaulitz. Pozrite sa, ako sa skupina za roky zmenila.
Tokio Hotel je nemecká rocková skupina, ktorá patrí medzi najvýraznejšie európske kapely svojej generácie. Od svojich začiatkov pôsobí v rovnakom zložení: Bill Kaulitz spieva, Tom Kaulitz hrá na gitare a príležitostne na klavíri, Georg Listing je basgitarista a Gustav Schäfer hrá na bicie. Kapela vznikla v roku 2001 pod názvom Devilish.
Kedysi ho MILOVALI dievčatá po celom svete: Dnes Bill (34) z Tokio Hotel vyzerá ako BARBIE!
Zlom prišiel v roku 2005, keď vydali svoj debutový album Schrei a zároveň sa premenovali na Tokio Hotel. Práve tento album ich katapultoval medzi hviezdy a otvoril im dvere na medzinárodnú scénu. Odvtedy sú neodmysliteľnou súčasťou hudobného sveta a počas rokov si vybudovali silnú fanúšikovskú základňu po celom svete.
Najvýraznejšou tvárou skupiny bol bezpochyby spevák Bill Kaulitz, ktorý v začiatkoch pútal pozornosť extravagantným imidžom. Typické boli jeho dlhé čierne vlasy vytupírované do výrazného účesu, ofina padajúca do očí, tmavé líčenie a piercing v obočí. Jeho androgýnny vzhľad bol pre mnohých ikonický a fanúšičky po celom svete z neho doslova šaleli.
Roky však priniesli zmeny – nielen hudobné, ale aj vizuálne. Ako to už býva, čas sa podpísal na každom z členov kapely. Bill prešiel výraznou premenou a dnes by ho mnohí na prvý pohľad ani nespoznali. Vymenil tmavé vlasy za blond, experimentuje s módou a nebojí sa výrazných doplnkov, ako sú dlhé umelé nechty. Dnes by už z neho fanúšičky veruže paf neboli. Pozrite sa, ako sa členovia Tokio Hotel za približne 25 rokov na scéne zmenili!
