Internetom sa šíri ŠOKUJÚCA SPRÁVA: Kristína Kövešová vraj ZOMRELA... Redaktorka sa ozvala!

(Zdroj: Ján Zemiar/Instagram KK)

Kristína Kövešová slovo strach vo svojom slovníku nemá. Prináša reportáže o tých najvážnejších trestných činoch a upozorňuje na najväčších gaunerov. Či už sa prípad týka zneužívania malých detí, obchodovania a týrania zvierat alebo organizovaných skupín. Markizácka redaktorka sa témam venuje dlhé týždne a neraz sa pričinila o to, aby vinníci boli riadne potrestaní.

Prirodzene si tak proti sebe poštvala mnohých nebezpečných ľudí. Práve preto správa, ktorá sa aktuálne šíri sociálnymi sieťami, jej priaznivcov a blízkych poriadne vystrašila. „Smutný deň pre Slovensko, dnes sa lúčime s našou Kristínou Kövešovou,“ kolujú po internete články. No skôr, než mnohí stihli vyroniť slzu, redaktorka sa ozvala a ubezpečila všetkých, že ide o podvodné správy.

(Zdroj: Instagram KK)

„Chodí mi od vás veľa správ. Som v poriadku. Táto správa, že som zomrela je HOAX, môže ísť aj o vírus. Neklikajte na to a prosím, stránky nahláste. Ďakujem,“ zverejnila Kristína. „Dnes mám vraj pohreb. Prosím nahlasujte takéto podvody a neklikajte na to. Môže to byť vírus,“ dodala ešte raz s tým, že žije a opäť je v teréne na sledovačke.

No napriek tomu, ako strašidelne to v kontexte s Kristíninou prácou znie, spomínané články s ňou zrejme nebudú mať žiaden súvis. Podobné články totiž v uplynulých týždňoch vyšli napríklad aj o Adele Vinczeovej. No a jedna z Kövešovej sledujúcich aj ozrejmila, o aký podvod má ísť.

„Je to reklama na tie "hry" aplikačné lotérie. Po otvorení je tam "rozhovor" s vami, s otázkami odkiaľ máte toľko peňazí a vašim odporúčaním na konkrétnu aplikáciu. Hlúposť, v podstate trestný čin vkladať niekomu do úsť slová, ktoré nikdy nevyslovil,“ vysvetlila. Dávate si teda pozor a na neoverené stránky radšej neklikajte!

(Zdroj: Instagram KK)