Trpké PRIZNANIE Bičana: Dostal sa do FINANČNÝCH PROBLÉMOV! Injekcia prišla od mladšej manželky

Andrej Bičan s manželkou Miškou Zobraziť galériu (30)
Andrej Bičan s manželkou Miškou (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Moderátor Andrej Bičan, ktorý sa len nedávno oženil so svojou partnerkou Miškou, od nej dostal nielen lásku, ale aj finančnú záchranu v čase, keď sa ocitol v tiesni.

V roku 2022 sa Bičan dostal do finančných problémov. Dôvodom bolo zrušenie relácie 5 proti 5, ktorú vysielala verejnoprávna televízia s prestávkou až 13 rokov. „Bol to pravidelný príjem, relatívne vysoký. Predsalen je to highendové médium, je to televízia, patrí to do toho vrcholového šoubiznisu, ide to v tom najlepšom čase, tak je to aj dobre zaplatené, samozrejme. Čiže, keď to skončí, tak to trvá, kým sa človek prispôsobí tej situácii. Než nájde alternatívny príjem, než ho niečím vyplní,“ priznal otvorene moderátor v podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej.

Aj v týchto ťažkých chvíľach stála pri ňom jeho vtedy ešte len partnerka Miška. Tá je od Andreja síce o dvadsať rokov mladšia, no finančnú situáciu v rodine zachraňovala niekoľkokrát. „Ja som taký šťastný, že mám vedľa seba človeka, ktorý nepotrebuje finančne ťahať v živote. Ona je človek, ktorý dokáže zastrešiť náš život,“ pochválil Bičan svoju manželku, ktorá podniká, má vlastnú firmu a venuje sa účtovníctvu.

Jej podpora a pomoc však siaha ešte ďalej. Sympatická brunetka sa totiž o Bičana a jeho tri deti finančne postarala aj v čase rozvodu s druhou manželkou Editou. „Než sa človek dopracuje k svojím majetkom, než ich začne vyťažovať... Viete, po rozvode musíte to všetko pomaličky rozkúskovať, rozložiť a rozdeliť sa s ex. A tam to trošku trvalo a vtedy ona ťahala všetkých štyroch ľudí – Andreja Bičana a jeho dve dcéry a jedného syna. A nebolo to dva dni, bolo to dlhé obdobie," priznal bez okolkov v podcaste To nerieš, moja... 

Bičan má za sebou dve nevydarené manželstvá. S prvou manželkou má syna Michala, ktorý má 27 rokov a nežije už s Andrejom v spoločnej domácnosti. Z druhého manželstva má moderátor dcéry Ninu a Annu, ktoré žijú s ním a jeho treťou manželkou. „Bývajú so mnou obidve dievčatá. Čakali sme, že rozhodne štát a pomôžu súdy. Tie nepomohli vôbec, rozhodnutie urobili dievčatá samé!“ vysvetlil Bičan pre Topky s tým, že s druhou exmanželkou nie sú vôbec v kontakte. „Nekomunikujeme vôbec, nedá sa to,“ dodal.



