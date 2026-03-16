Opití vodiči spôsobili cez víkend v Nitrianskom kraji dve nehody

NITRA - Dve dopravné nehody spôsobili počas uplynulého víkendu opití vodiči v Nitrianskom kraji. Na ceste II/512 pri Šuranoch sa 24-ročný vodič vozidla Peugeot 607 pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v pravotočivej zákrute nabúral do dreveného oplotenia. Policajti ho na mieste podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,02 promile, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Na parkovisku v Nových Zámkoch narazil 65-ročný vodič vozidla Kia Ceed do zaparkovaného vozidla. Pri dychovej skúške vodič nafúkal 2,02 promile alkoholu.
Na ceste II/564 medzi Levicami a Tlmačmi kontrolovali policajti 54-ročného vodiča vozidla Daewoo Matiz. Pri kontrole nafúkal 2,19 promile. Pod vplyvom alkoholu si sadla za volant aj 43-ročná vodička vozidla Toyota Rav4. Policajti ju kontrolovali vo Vrábľoch, žena nafúkala 1,54 promile. V obci Kalná nad Hronom nafúkal 32-ročný vodič vozidla Škoda Octavia 1,44 promile. Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.