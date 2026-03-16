Neuveriteľný pokus o pašovanie z Ukrajiny: Colníci odhalili takmer POL MILIÓNA dolárov v balíčkoch! TU ich skrýval

VYŠNÉ NEMECKÉ - Poriadny úlovok. Príslušníci finančnej správy (FS) z Pobočky colného úradu vo Vyšnom Nemeckom odhalili na východnej hranici pokus o nezákonnú prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti vo výške 450-tisíc dolárov. Našli ich v úkryte v prístrojovej doske osobného automobilu. Informuje o tom hovorca FS Daniel Kováč.
K odhaleniu došlo minulý týždeň vo štvrtok (12. 3.), kedy vstupoval cez hraničný priechod na územie Slovenskej republiky z Ukrajiny muž cudzej štátnej príslušnosti. Pred colnou kontrolou ho príslušníci finančnej správy vyzvali na prihlásenie množstva a druhu prepravovaného tovaru. "Muž deklaroval dovoz 10 ks cigariet," opisuje hovorca FS.
Príslušníci finančnej správy vykonali fyzickú colnú kontrolu batožiny a vozidla. "Počas kontroly vozidla inšpekčným skenovacím zariadením bolo označené podozrivé miesto v prístrojovej doske. Po jej demontovaní boli v odkrytej konštrukčnej dutine nájdené malé balíčky zabalené v igelitových vreckách a v nich bankovky nominálnej hodnoty 100 a 50 amerických dolárov v celkovej hodnote 450 000 dolárov," infromuje Kováč s tým, že hotovosť bola ukrytá pred colnou kontrolou a pri vstupe na územie SR nebola ohlásená predpísaným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu boli bankovky dočasne zadržané a bol vyrozumený vecne príslušný útvar Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia policajného zboru SR.
Prísne kontroly na hraniciach EÚ
Finančná správa pripomína, že pre oblasť prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti, s ktorými cestujúci prestupujú hranice EÚ s treťou krajinou, platí od 3. júna 2021 prísnejšia európska legislatíva. Sprísnili sa kontroly pri prestupe hraníc EÚ.
"Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými je investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote 10 000 eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový, detailnejší formulár," upozorňuje FS. Dodáva, že ide o súčasť stratégie EÚ na predchádzanie prania špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu.