Poctivosť remeselných potravinárskych výrobkov má v trnavskom regióne punc rodinných značiek s dobrým menom

Obyvatelia Trnavska nielen hovoria „tvrdo“, ale rovnako aj nakupujú potraviny. Inými slovami, idú po kvalite. Doprajú si ju najmä počas slávnostných príležitostí, ako sú hody a jarmoky, ktoré majú v trnavskom regióne silnú tradíciu a sú príležitosťou na prípravu typických jedál z lokálnych surovín. Ak chcete ochutnať ikonické chute regiónu, kde sa zachovali tradície domácich zabíjačiek, fajnej husaciny a kačaciny, slovenského medu a odrodovej medoviny, zájdite do niektorej zo 70 predajní COOP Jednota Trnava. Ponuka spotrebného družstva stojí na silných lokálnych príbehoch a kvalitných potravinách, pod ktoré sa výrobcovia podpisujú vlastným menom.

Keď v okolí Trnavy poviete, že „ideme ku Gašparíkovi“, málokto sa opýta ku ktorému. Skôr na čo máte chuť. Značka, ktorá začínala v roku 1995 s jedným mäsiarstvom v Križovanoch nad Dudváhom, je dnes synonymom mäsa a mäsových výrobkov s dobrým menom. Z Róberta Gašparíka sa vďaka poctivej a remeselnej výrobe stal akýsi „osobný“ mäsiar zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitu a domáce chute trnavského regiónu. Zabíjačkové špeciality, údeniny, paštéty v konzervách, šunky, salámy, lahôdky aj hotové jedlá. Čerstvé lokálne hovädzie a bravčové mäso, ktoré je do dvoch hodín po „rozobratí“ na pulte. 

Filozofia dnes už legendárneho mäsiara stojí na jednoduchom pravidle, ktoré sa v potravinárstve ráta dvojnásobne: „Nepredávame nič, čo by sme si sami nekúpili“. To je veta, ktorá sa síce zmestí na etiketu, ale v praxi znamená stovky malých rozhodnutí denne – pri výbere surovín, receptúrach aj v tom, čo firma radšej nevyrába, než by mala robiť kompromisy. V príbehu firmy Gašparík mäsovýroba nie je žiadna skratka: je v ňom poctivé remeslo, postupný rast a schopnosť udržať „domácu chuť“ aj vtedy, keď už nejde o malé množstvá. Za tridsať rokov sa Gašparík vypracoval na silnú regionálnu značku s viac ako dvomi desiatkami vlastných predajní. Jeho priezvisko na výrobkoch je už tri desaťročia zárukou dobrej chuti, ktorú dnes vďaka Gašpárkom poznajú aj deti.  

COOP Jednota Trnava ako prirodzený partner 

Spolupráca s COOP Jednota Trnava vznikla prirodzene. „Ako regionálny výrobca sme logicky smerovali k najsilnejšiemu regionálnemu predajcovi. Spúšťačom bola najmä spoločná filozofia podpory regionálnych dodávateľov a lokálnej ekonomiky,“ spomína Róbert Gašparík.  

Začínali s produktmi, ktoré najlepšie odhalia pravdu o kvalite: šunkoviny do vitrín na krájanie a tradičné klobásy. Rozhodla ich chuť, čerstvosť a dopyt zákazníkov. A pri mäsových výrobkoch je logistika polovica úspechu – aj preto Gašparík zásobuje COOP Jednoty v západoslovenskom kraji priamo vlastnými autami. Vo viacerých obciach v regióne fungujú dokonca vedľa seba. Róbert Gašparík hovorí o synergii a vzájomnom dopĺňaní sa, z čoho profituje najmä zákazník.  

Lojálny zákazník vie, čo kupuje 

Zákazníci COOP Jednota Trnava sú podľa známeho podnikateľa lojálni voči domácim značkám a často konzervatívni v tom najlepšom zmysle: držia sa toho, čo poznajú. O to viac poteší, keď sa medzi stálicami presadí novinka, lebo to je v regióne signál, že obstála. „Presne takto si svoje miesto našli napríklad naše paštéty či detské párky Gašpárky, ktoré si naši malí zákazníci rýchlo obľúbili,“ prezrádza Róbert Gašparík, ktorý sa poctivým remeslom presadil vo fachu, kde sú čerstvosť a kvalita prvoradé. Veď napríklad jeho špekáčiky zdobí typická červená šnúrka ako odkaz na to, že sú ručne viazané. Detail ocenia najmä verní zákazníci, ktorí vedia, čo kupujú.  

Slovensko je veľmoc v medovinách 

Z trnavského regiónu pochádza aj aktuálne najlepšia medovina na svete, ktorá dva roky dozrievala v dubových barikových sudoch. Presnejšie z Dolnej Krupej, kde má svoje korene známa rodinná firma Apimed. Keď Peter Kudláč v rodnom Trstíne ako dvanásťročný začal navštevovať včelársky krúžok, ešte netušil, že včely sa pod jeho život podpíšu „vlastným medom“. Inými slovami, že mu život blahodarne osladia práve včely, vďaka ktorým je už 44 rokov včelárom s vlastnými včelstvami.  

Podnikať v medovom remesle začal v roku 1998, kedy ročne vytáčal až tri tony domáceho medu. Spolu s manželkou Máriou začali predávať svoje produkty v medovom obchodíku v Trnave a na jarmokoch a výstavách. A neponúkali len med, ale aj Trnavskú medovinu. Rozhodli sa ju vyrábať z kvetového medu s lokálnymi bylinkami a koreninami, ktoré sa najlepšie snúbia s medom.   

„Medovina APIMED je víno s dušou medu,“ deklaruje dnes známy a uznávaný medovinár, ktorého poznajú na najprestížnejších svetových súťažiach. Zapísal sa tam hneď svojou prvou – Trnavskou medovinou, ktorá v roku 2013 získala ako historicky prvá medovina na svete zlatú medailu z oboch najväčších svetových súťaží Apimondia a Mazer Cup. Dnes majú medoviny z produkcie firmy Apimed viac ako sto ocenení z najväčších svetových súťaží. „Uspieť v konkurencii včelárskych veľmocí je pre slovenské medovinárstvo veľkou cťou a zadosťučinením,“ podotýka medovinový kráľ.

„Zlom nastal, keď sme ako prví na Slovensku, a zrejme aj vo svete, začali vyrábať medovinu na základe odrôd medu, podobne ako to robia vinári s odrodami hrozna. Využívame pritom druhovú pestrosť a rozmanitosť slovenského včelieho medu,“ vysvetľuje Peter Kudláč. Prémiový rad zo sortimentu 21 medovín tvoria medoviny vyrobené z kvetového, agátového, lipového a lesného medu, ktoré postupne dobyli svet.  

Partner, na ktorom Apimed vyrástol  

„COOP Jednota Trnava bola naším prvým veľkým odberateľom, s ktorým spolupracujeme už od roku 1999. Prakticky sme v začiatkoch na nej vyrástli,“ spomína Peter Kudláč. V praxi išlo o viac než len o odbyt: znamenalo to stabilitu, dôveru a možnosť plánovať výrobu tak, aby sa z malej rodinnej značky mohol stať dlhodobý dodávateľ. 

Spolupráca sa postupne rozvinula na celoslovenskú úroveň. „Od roku 2004 Apimed dodáva med do celej siete COOP Jednota a od roku 2007 aj pod vlastnou značkou COOP. Kvetový med 250-gramový nájdete v predajniach po celom Slovensku. Veľmi si vážime, že tradičná slovenská sieť potravín sa rozhodla pre slovenský med pri výbere kľúčového dodávateľa. Z roka na rok pribúdajú zákazníci, ktorí vyhľadávajú slovenský med a uprednostňujú ho pred lacným medom z dovozu. A v tom sú zákazníci COOP Jednoty špecifickí, že im viac záleží na kvalite aj pôvode,“ zdôrazňuje podnikateľ.   

Niektoré Jednoty od Apimedu odoberajú aj ďalšie produkty – medy s peľom, propolisom, materskou kašičkou, škoricou a tiež delikatesy – medy so štyrmi druhmi orechov vrátane slávnych medovín. „Spolupráca beží celoročne, čo pomáha stabilizovať zamestnanosť v našej rodinnej firme a je prínosná aj pre región. COOP Jednote fandíme. Idú cestou modernizácie svojich obchodov a podporujú domácich a lokálnych producentov aj slovenských včelárov,“ podotýka Mária Kudláčová.  

Slovenský med v slovenskej obchodnej sieti 

Apimed popri produkcii medu z vlastnej včelnice nakupuje široký sortiment druhových medov aj od rokmi overených včelárov z celého Slovenska. Každá šarža medu je pred plnením laboratórne otestovaná v akreditovanom laboratóriu. Každý pohár nesie meno Ing. Peter Kudláč – Apimed. Záruka, za ktorou stojí celá rodina, zamestnanci a región, kde majú manželia Kudláčovci korene. „Naša základná obchodná filozofia – ponúkať zákazníkom vysokokvalitný slovenský včelí med – sa aj po troch desaťročiach ukazuje stále ako správna,“ hovoria hrdo a pozývajú každého do zážitkového areálu Medolandia v Dolnej Krupej.  

Rodinné medovinárstvo Apimed píše jedinečný príbeh, ktorý začal vo včelárskom krúžku, pokračuje radosťou zo včelárenia, úctou k prírode a prvým vytočeným medom až po medoviny, ktoré chutia zákazníkom nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách sveta. COOP Jednota Trnava je v tomto príbehu viac než predajná sieť. Je to partner, ktorý vie, že najlepšie chute regiónu nevznikajú v tabuľkách a grafoch – ale v rodinách, ktoré si trúfli postaviť biznis na tom najťažšom: na vlastnom mene a kvalite, ktorá sa nedá oklamať.  

„Potraviny a produkty od dlhoročných lokálnych výrobcov s dobrým menom sú zárukou kvality, ktorú naše spotrebné družstvo dodáva na stoly trnavského regiónu nielen počas tradičných hodov a jarmokov, ale aj na dennej báze,“ uzatvára naše putovanie po trnavskom regióne Ing. Ján Štrbo, predseda COOP Jednota Trnava.  

Shopping, ktorý predbehol dobu 

Trnavské spotrebné družstvo sa môže pochváliť aj najväčším obchodným domom COOP Jednoty na Slovensku, ktorý na Trojičnom námestí v centre Trnavy funguje od roku 1980. V tom čase sa mu vyrovnali len obchodné domy Prior, možno aj preto ho starí Trnavčania kedysi aj tak volali.  

Dnes by s takmer 50 prevádzkami na piatich podlažiach obstál pod pojmom „shopping mall“. Nájdete v ňom predajne a služby, ktoré majú rodinný charakter a iný, osobnejší prístup. Okrem legendárnej darčekovej predajne ESO aj prevádzku domácich potrieb a železiarstva pod značkou Hudec, za ktorou stojí jeden z najdlhších nájomcov predajných priestorov v obchodnom dome. „Už 35 rokov ponúkame všetko pre domácnosť od skrutiek až po brúsené sklo,“ hovorí Jaroslav Hudec, ktorý v COOP Jednote začínal ako stavebný dozor pri výstavbe obchodného domu s predajnou plochou 7 500 metrov štvorcových. Dnes má radosť, že v jeho podnikaní pokračuje dcéra so zaťom pod menom, ktoré je zárukou, že v obchodnom dome COOP Jednota Trnava dostanete každú drobnosť do domácnosti. 

