Pondelok16. marec 2026, meniny má Boleslav, zajtra Ľubica

Krvavý incident na východe Slovenska: Muž napadol seniora v domove sociálnych služieb, zasahovať musela polícia

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
PREŠOV - Pokojné popoludnie v jednom zo zariadení sociálnych služieb na východe Slovenska sa v okamihu zmenilo na krvavú drámu. Priamo na terase, kde si klienti užívali čerstvý vzduch, došlo k brutálnemu fyzickému napadnutiu 70-ročného muža.

Informuje o tom portál noviny.sk. Na muža, ktorý sa nemal ako brániť, zaútočil len 43-ročný klient zariadenia s problematickou minulosťou. Podľa informácií prešovskej krajskej polície útočník nešetril ranami a staršieho pána opakovane udieral päsťami priamo do oblasti tváre.

„V dôsledku toho utrpel napadnutý pán viacero zranení, ktoré si vyžiadajú lekárske ošetrenie,“ potvrdila policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Brutalita útoku bola taká silná, že agresor skončil v rukách polície a následne v psychiatrickej liečebni. Sudca už v tejto veci rozhodol a útočník je stíhaný väzobne.

Domov sociálnych služieb na tento incident zareagoval nekompromisne. S obvineným mužom okamžite ukončili zmluvu jednostrannou výpoveďou. Odborníci teraz budú skúmať, či za skratovým konaním 43-ročného muža stála psychiatrická diagnóza alebo vedomá agresia.

