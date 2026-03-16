Kallasová otvorene: Je v našom záujme udržať Hormuzský prieliv otvorený

BRUSEL - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie budú v pondelok v Bruseli rokovať o situácii na Blízkom východe a možnostiach európskej reakcie na ochromenú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, oznámila pred začiatkom zasadnutia šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
„Je v našom záujme udržať Hormuzský prieliv otvorený, a preto tiež diskutujeme o tom, čo v tomto smere môžeme urobiť z európskej strany,“ uviedla Kallasová. Podľa nej sa diskusie budú viesť o námornej misii Aspides, o možnostiach zmeny jej mandátu a o ochote členských štátov využiť túto operáciu. Načrtla aj možnosť vytvoriť „koalíciu ochotných“, v rámci ktorej by jednotlivé krajiny poskytovali vojenské prostriedky na dobrovoľnej báze.
Dopravu v Hormuzskom prielive značne narušil konflikt medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, čo spôsobilo prudký nárast cien ropy. Prielivom bežne prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a zemného plynu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že požiadal sedem krajín, aby zvýšili svoje úsilie o opätovné otvorenie strategického prielivu. NATO podľa neho čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA nepomôžu situáciu riešiť.
Kallasová zároveň zdôraznila, že pozornosť venovaná konfliktu na Blízkom východe nesmie odvádzať pozornosť od pokračujúcej vojny na Ukrajine. „Uvoľnenie sankcií na ruskú ropu zo strany USA považujeme za nebezpečný precedens, pretože práve teraz potrebujeme, aby mali (Rusi) na vedenie vojny menej peňazí, nie viac,“ upozornila. Podľa nej z problémov v Hormuzskom prielive profituje Moskva. Ministri sa počas zasadnutia budú venovať aj Európskej bezpečnostnej stratégii. „Je dôležité, aby členské štáty túto stratégiu podporili,“ dodala Kallasová.