Kruh sa uzavrel: Toto sú posledné tri celebrity, ktoré sa vrátia na parket Let's Dance

BRATISLAVA - Na tanečný parket sa vracajú niekdajšie hviezdy projektu. Markíza oznámila mená posledných troch finalistov, ktorí sa budú znovu zvŕtať na parkete.
Štart obľúbenej tanečnej šou Let's Dance sa blíži, prvé kolo jedenástej série zhliadneme 8. marca. Na parkete sa v tejto sérii stretnú tí najlepší z najlepších, teda hlavne víťazi predošlých sérií či herci a moderátori, ktorí sa umiestnili na druhom mieste. Zatiaľ boli zverejnené mená doterajších víťazov ako Juraj Mokrý (3.séria), Nela Pocisková (4.séria), Vlado Kobielsky (6.séria), Ján Koleník (7.séria), Jakub Jablonský (9.séria), Kristián Baran (10.séria), či Gabriela Marcinková, ktorá v 8. sérii obsadila druhé miesto.
Voľné sú teda ešte tri miesta. Na prvých priečkach sa v minulosti ocitli ešte Zuzana Fialová, Michaela Čobejová, Janka Hospodárová či Janka Kovalčiková, ktorej meno však už Markíza oznámila na moderátorskom poste. „Na ďalšiu veľkolepú jubilejnú sériu sa mimoriadne teším. Stretnú sa tam tanečné aj osobnostné esá a rovnako tak sa teším aj na Adama. V takejto situácii sme sa spoločne ešte nestretli,“ vyjadrila sa po oficiálnom oznámení mien moderátorskej dvojice, ktorú tento rok budú tvoriť Kovalčíková spolu s Adamom Bardym.
Ktoré tri mená teda doplnia zostavu tanečníkov v Let's Dance? Je to bývalá kráľovná tanečného parketu Janka Hospodárová, víťazka 5. série, ako aj herečky, ktoré obsadili druhé miesto v tanečnej šou - Petra Polnišová (3.séria) a Zuzana Porubjaková (10.séria).