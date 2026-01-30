Jasné slová európskeho lídra: NATO vyhráva! Ostro sa pustil do Putina, TOTO si o ňom myslí

HELSINKY - Kremeľ sa snaží udržať obraz sily, realita na bojisku však podľa fínskeho prezidenta hovorí iným jazykom. Alexander Stubb tvrdí, že Vladimir Putin nedosiahol ani jeden zo svojich hlavných cieľov a vojna ho dostala do situácie, z ktorej neexistuje dobré východisko.
Tvrdý verdikt z Helsínk
Ruská propaganda sa podľa fínskeho prezidenta márne snaží presvedčiť svet, že Moskva na Ukrajine víťazí. Alexander Stubb v rozhovore pre GZERO Media hovorí o presnom opaku – o strategickom fiasku Kremľa.
Podľa Stubba sa Rusku nepodarilo splniť základný cieľ invázie: Ukrajinu nedokázalo ovládnuť. Zároveň namiesto oslabenia Západu dosiahlo presný opak. NATO sa rozšírilo o ďalších členov a prudko zvýšilo výdavky na obranu, ktoré sa dnes pohybujú na úrovni piatich percent.
Porovnanie, ktoré bolí
Fínsky prezident siahol aj po ostrom geopolitickom porovnaní. Poukázal na rozdiel medzi schopnosťou Spojených štátov presadzovať svoju moc a ruským zlyhaním na Ukrajine. To, čo USA dokázali v priebehu hodín vo Venezuele, sa Vladimir Putin podľa Stubba neúspešne snažil zopakovať v Kyjeve celé štyri roky.
Výsledok? Namiesto rýchleho víťazstva len masívne straty. Prezident Fínska hovorí o približne milióne obetí na oboch stranách konfliktu – bez jasného strategického zisku pre Moskvu.
Prečo je mier pre Kremeľ problém
Stubb zároveň zdôrazňuje, že Rusko nemožno podceňovať. Najväčšou hrozbou podľa neho nie je ruská ofenzíva, ale jednoduché slovo „nie“. Obáva sa, že Moskva môže odmietnuť akúkoľvek dohodu o Ukrajine – nie preto, že by mala navrch, ale preto, že by tým priznala porážku.
Putin sa podľa neho ocitol v klasickej patovej situácii. Ak by boje zastavil, ruskí vojaci by sa vracali domov bez sľubovaných výhod a bonusov. A ruský prezident by musel čeliť realite, že vojna, ktorú spustil, sa skončila neúspechom.
Pat, ktorý desí vyjednávačov
Hoci ukrajinský generál Kyrylo Budanov nedávno upozornil, že Rusko sa čoraz viac dostáva do pozície vazala Číny, Stubb vidí jadro problému inde – vo vnútornej motivácii Kremľa pokračovať v bojoch.
Podľa fínskeho prezidenta je ochota Putina ukončiť vojnu minimálna. Nie preto, že by Rusko víťazilo, ale preto, že ruský líder vie, že po zastavení bojov by sa porážka stala nepopierateľnou skutočnosťou. Práve tento patový stav považuje Stubb za najväčšie riziko pre budúce mierové rokovania.