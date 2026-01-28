K ohradeniu sa voči Pavlovi ma dotlačili naši voliči, uviedol Macinka

PRAHA/BRUSEL - K správam týkajúcim sa vymenovania Filipa Turka za ministra, ktoré poslal český minister zahraničných vecí Petr Macinka poradcovi českého prezidenta, ho vraj tlačili voliči jeho strany Motoristi sebe. Podľa Macinku očakávali, že „torpédovanie“ prezidenta Petra Pavla smerom k Turkovi nebude tolerovať. Dodal, že situáciu už ďalej nechce eskalovať. Povedal to v stredu počas pracovnej cesty v Bruseli.
„Pán prezident sa v uplynulých týždňoch veľmi tvrdo opieral do najvýznamnejšieho politika Motoristov a ja som považoval za dôležité si to nenechať a silno sa ozvať. A to som urobil. Myslím si, že to aj naši voliči odo mňa očakávali. Bol som do toho našimi voličmi tlačený. Nemyslím si, že je správne, aby pán prezident týmto spôsobom torpédoval úspešného politika, ktorý prešiel voľbami a je súčasťou vládnej koalície,“ povedal Macinka. Dodal, že je pripravený zúčastniť sa na spoločnej schôdzke s prezidentom a premiérom Andrejom Babišom, na ktorú predseda českej vlády pozval Macinku aj Pavla.
Stretnutie s generálnym tajomníkom NATO
Šéf českej diplomacie sa v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Podľa svojho vyhlásenia na utorkovej mimoriadnej tlačovej konferencii mu chcel povedať, že Pavel sa pohybuje mimo ústavy a na summite NATO by tak nemal byť šéfom českej delegácie. Keď sa ho novinári v stredu pýtali, či mu to aj povedal, Macinka reagoval, že spolu riešili dôležitejšie veci.
Dodal, že ide o otázku, ktorá bude aktuálna až o niekoľko mesiacov a to, kto bude na čele českej delegácie, je šéfovi NATO „asi viac-menej jedno“. V SMS správach pritom písal, že Pavel má na svoje stanovisko k Turkovi čas do stredy, kým Macinka odletí do Bruselu. Varoval, že ak prezident na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka nepristúpi, dôsledky ho prekvapia.