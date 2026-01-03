Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Najlegendárnejšie televízne SKVOSTY: Pamätáte si TIETO hlášky? Puknete od smiechu!

BRATISLAVA - Nezabudnuteľné momenty, ktoré sa navždy zapísali do histórie slovenskej televízie, dodnes rozosmejú celé generácie. Spomínané hlášky sa stali legendami internetu a pri ich opätovnom pripomenutí je smiech zaručený. Pamätáte si ich ešte?

1. Voľaký k**ot sa so mnou zahráva 

Počas vyhlasovania súťaže volali markizácki moderátori Telerána diváčke, ktorá reagovala na hovor naozaj nečakane. Moderátor rannej šou na Markíze v rámci pravidelnej súťaže Vstávaj a vyhraj s Teleránom telefonicky kontaktoval diváčku. Tá však namiesto hesla dňa, ktoré by jej zabezpečilo finančnú výhru, reagovala: „Dobrý.“ Richter jej následne vysvetlil, že hovor neprijala so správnou odpoveďou, a preto o šancu na výhru prišla. Po jeho slovách zavládlo krátke ticho, ktoré vzápätí prerušila šokujúca veta, keď diváčka zrejme hovorila s niekým ďalším – a jej slová zazneli priamo v živom vysielaní: „Niekto mi volá neznámy, voláky k*kot sa so mnou zahráva.“ Následne hovor ukončila. Moderátori zostali po tomto vulgarizme na chvíľu zaskočení a neschopní reagovať. „Ďakujeme,“ uzavrel situáciu napokon Richter, zatiaľ čo Šóošová bola taká zaskočená, že si v tej chvíli nevedela rýchlo spomenúť, aký je dnes deň.

2. Trapas v počasí Telerána 

Dominika Gidová skončila na poste markizáckej rosničky ešte na jeseň v roku 2011. Do pamäte všetkých markizáckych divákov sa dostala svojou nečakanou vložkou v rámci počasia v Teleráne v priamom prenose. Sympatická blondínka počas predpovede nervózne schytila telefón do ruky a vynadala dotieravému ctiteľovi. Údajne ju už dlhšie v tom čase otravoval, až to vyústilo do skratu v živom vysielaní.

3. Vulgárny redaktor 

Václav Bevelagua sa počas pôsobenia v TA3 postaral o nezabudnuteľný trapas, ktorý sa šíri internetom už dlhé roky. Na obrazovky prinášal najmä aktuálnu situáciu na cestách. Počas priameho prenosu začal vulgárne nadávať a komentovať počasie – musel totiž stáť v daždi a čakať, kedy príde jeho čas. Neuvedomil si, že ten už dávno nastal.

4. Vtipný meteorológ

Počas ranného spravodajstva sa moderátorka Jana Košíková snažila nadviazať spojenie s meteorológom, od ktorého mala zaznieť predpoveď počasia. „Aké dnes bude počasie, to sa už pýtam meteorológa Pavla Beránka, dobré ráno,“ uviedla ho tradičným spôsobom, no odpovede sa nedočkala. Hoci diváci mali k dispozícii obraz aj zvuk, meteorológ moderátorku zjavne nevidel ani nepočul, čo viedlo k nepríjemnej situácii v živom vysielaní. Beránek niekoľko sekúnd nečinne čakal, no napokon stratil trpezlivosť. „Tak toto som nepochopil. Dovidenia, majte sa,“ reagoval, odpojil si mikrofón a rozlúčil sa rozladeným tónom priamo počas vysielania.

