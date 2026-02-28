Bezpečnostný analytik pri pohľade na Irán: Nedalo sa to NEČAKAŤ, toto nebude pre Izrael a USA rýchlovka!

BRATISLAVA/TEHERÁN - Strach, vyhlásenie mimoriadneho stavu a vybuchujúce bomby. Asi také ráno zažívali obyvatelia iránskeho Teheránu po tom, že na nich zaútočil Izrael v koordinácii so Spojenými štátmi americkými. Analýzu úderu si zobral pod svoje krídla aj bezpečnostný analytik Radovan Bránik, podľa ktorého bola táto eskalácia len otázkou času. Jedným dychom však vytiahol karty, pre ktoré bol vraj útok sčasti oprávnený a akú hrôzu vzbudzoval aktuálny iránsky režim.
Neodvratnosť vojny pritiahol aj iránsky režim, tvrdí
Bránik sa ku konfliktu vyjadril na sociálnej sieti. "O neodvratnosti tejto vojny rozhodla teokratická iránska diktatúra v momente, keď po desiatkach rokov podpory odporného teroru v celom regióne stratila aj posledné zvyšky zábran a zaútočila šialenou silou aj na vlastných obyvateľov," zamyslel sa hneď na úvod analytik.
Popísal tiež "naivné očakávania", že Iránu niekto okamžite príde na pomoc. To bolo vraj postavené na nerealistických predstavách o sile a kapacite režimu, ktorý síce už nedokázal skrývať svoju ekonomickú bezmocnosť a podľa Bránika neschopnosť riadiť štát, no stále mal dosť sily ubližovať hneď v niekoľkých krajinách.
Toto nebude rýchle a straty pocíti aj Izrael a aj USA
Bránik krátko po desiatej hodine doobeda informoval, že ani pre útočiacu stranu toto nebude jednoduché. "Kto čaká rýchlu a pre Izrael a USA bezbolestnú rýchlu operáciu, ten sa nedočká. Aplikácia varujúca pred raketovými útokmi na Izrael tu už šialene hlasno vrieska takmer hodinu. Ak sa však Irán nemal stať extrémne nebezpečným aj pre iné, ako blízkovýchodné krajiny, neostávalo už veľa času. Išlo už iba o to, kedy a ako príde k neodvratnému a kto včas nájde spôsob, ako toto nebezpečenstvo vypnúť na dekády," napísal Bránik.
"Premúdrelým by som odporúčal zamyslieť sa nad tým, ako ďaleko musela zájsť hrozba, keď boli navzájom často averzívne moslimské krajiny v oblasti poskytnúť priestor a plnú podporu USA počas ramadánu. V rovine symbolov silnejší signál v tejto časti sveta ešte nikdy nebol prítomný. Iste, dočkáme sa aj rôznych kritických a hlučných prejavov od rôznych politikov z tejto časti sveta; budú kričať, aby prehlušili to podstatné; bez ich tichej pomoci by operácia, ktorá sa pred pár hodinami - v jej viditeľnej forme - začala, nebola vôbec možná. Budeme svedkami nevídaného rozsahu a spôsobov boja a nie, vôbec to nebude ľahké. Irán si šetril sily podporou teroristov a bude hrýzť doposiaľ nevídanou silou. Ide len o to, čie zuby vydržia dlhšie," dodal.